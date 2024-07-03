Эдди Мерфи возвращается: 10 самых ожидаемых фильмов июля на любой вкус

Полицейский из Беверли Хиллз 4

30 лет спустя Эдди Мерфи в роли легендарного детектива Акселя Фоули снова выйдет на улицы Беверли-Хиллз!

В четвертой части франшизы полицейский объединяется со своим сыном Вилли, чтобы расследовать преступление, ведущее к тайному миру шпионажа и международному заговору. На пути к раскрытию правды им придется столкнуться с опасными преступниками, хитрыми политиками и извращенными тайнами.

Гадкий я 4

14 июля на экраны выходит "Гадкий я 4", авантюрная комедия, которая порадует всю семью.

В этом фильме Грю и его милым девочкам, Марго, Эдит и Агнесс, придется столкнуться с новой злодейкой. На помощь Грю приходят его верные миньоны, а также новый персонаж - Грю-младший, сын, который оказывается настоящим сорванцом. Вместе им придется противостоять злодейке, спасти мир и сохранить свою семью.

МаXXXіne

Ожидаемая комедия ужасов, где в главной роли выступит Мия Гот, 7 июля выходит на экраны.

Этот фильм рассказывает о Максин, легендарной порноактрисе 90-х годов, которая решает вернуться к съемкам, чтобы принять участие в своем последнем фильме.

Однако все идет не так, как планировалось, когда на съемочной площадке начинают происходить ужасающие события. Максин придется столкнуться с демонами своего прошлого, раскрыть темные тайны и бороться за свою жизнь.

Забери меня на луну

Также 12 июля на экраны выйдет новая комедия от режиссера Грега Берланти, снятая по мотивам романа Джошуа Бернстайна.

В центре сюжета - Келли Джонс, талантливая маркетолог, которую играет Скарлетт Йоханссон. Девушку нанимают в NASA, чтобы улучшить имидж космического агентства в преддверии исторической миссии на Луну. Однако Келли сталкивается с рядом проблем, ведь ей приходится работать с эксцентричными учеными, упрямыми астронавтами и бюрократическими чиновниками. К тому же она влюбляется в одного из астронавтов, воспроизведенного на экране Ченнинг Татум.

Дедпул и Росомаха

31 июля наконец-то выйдет "Дедпул и Росомаха" - долгожданный фильм, объединяющий двух самых любимых антигероев Marvel.

В ленте Дедпул, неугомонный балагур и мастер боевых искусств, объединяется с Росомахой, грубым мутантом с регенеративными способностями, чтобы остановить злодея, угрожающего уничтожить мир.

Их пути пересекаются, когда Дедпула нанимают, чтобы убить Росомаху. Однако впоследствии они вынуждены объединить усилия, чтобы противостоять общей угрозе.

Собиратель костей

19 июля выходит увлекательный триллер от режиссера Дэниела Крейга, снятый по мотивам романа Джеффри Дивера.

В центре сюжета - Линкольн Райм, гениальный, но парализованный детектив, помогающий расследовать серию жестоких убийств. Вместе с Амелией Донаги, молодой и амбициозной журналисткой, они ищут маньяка, терроризирующего город.

В главных ролях - Анджелина Джоли и Дензел Вашингтон.

Вдова Клико

"Вдова Клико" - это историческая драма, которая выйдет в украинский прокат 18 июля. Фильм рассказывает о жизни Барбы Николь Клико, которая после смерти мужа в 27 лет переняла на себя винодельческий бизнес семьи.

Фильм изображает путь Николь от молодой вдовы к пионерке в винодельческой индустрии. Ей пришлось преодолевать многочисленные препятствия, чтобы добиться успеха, но благодаря своей устойчивости и предприимчивости она превратила Veuve Clicquot в одну из самых известных шампанских марок в мире.

Крепостная

Это рисованный анимационный фильм, рассказывающий историю о жизни женщины на рубеже 19-20 веков. Премьера картины состоится 11 июля.

Кинолента объединяет этнические мотивы и атмосферу европейского села того времени. Она несет в себе мощный феминистский месседж, подчеркивая силу и стойкость женщины, которая борется за свое счастье и свободу.

Фильм был создан с помощью уникальной техники анимации, которая объединяет работу сотен художников из четырех стран мира. Этот подход позволил создать визуально поразительную картину, напоминающую оживленные творения мастеров прошлых веков.

Виджа. Потустороннее измерение

Аргентинский фильм ужасов выйдет в Украине 4 июля. Фильм рассказывает о группе блоггеров-инфлюэнсеров, которые стремятся увеличить свою аудиторию с помощью сенсационного контента.

Они решают провести ритуал "Сто свеч" в особняке, который считают домом "Черной графини". Игра, которая поначалу кажется безвредной забавой, быстро выходит из-под контроля и друзья оказываются втянутыми в ужасный мир потусторонних сил.

Смерчи

Американский фильм-катастрофа, премьера которого намечена на 19 июля. Он является сиквелом к ​​фильму 1996 года "Смерч" и рассказывает о дочери Джо (Хелен Хант) и Билла (Билл Пекстон), которая также становится охотницей за торнадо.

Джо и Билл, известные охотники, погибли во время одного из урагана, когда девушка была еще маленькой. Теперь Кейт выросла и решила пойти по пути своих родителей, чтобы стать исследовательницей торнадо.

Когда сезон смерчей достигает апогея, она отправляется в опасную экспедицию, где ей придется рисковать собственной жизнью, чтобы раскрыть тайны разрушительных сил природы.