Эта еда несет угрозу для здоровья: может вызывать онкологию
Медики назвали продукты, которые вызывают рак (Фото: pixabay.com)
Врачи назвали продукты, которые повышают риск развития рака
На состояние здоровья человека существенно влияют те продукты, которые человек употребляет в пищу. Есть такие, которые по вкусу многим людям, но к сожалению, они несут угрозу для организма и могут вызвать серьезные заболевания.
Американское онкологическое общество выпустило новые рекомендации по питанию и физической активности для профилактики рака. Ученые назвали продукты, которые повышают риск развития онкологических заболеваний, пишет издание WomenEL.
Как отмечают медики, регулярное употребление этих продуктов напрямую связано с повышенным уровнем заболеваемости раком.
- Красное мясо: говядина, свинина и ягненок.
- Обработанное мясо: бекон, колбаса, мясные деликатесы, хот-доги.
- Сахаросодержащие напитки.
- Продукты с высокой степенью переработки и рафинированные зерновые продукты.
- Большое количество алкогольных напитков. Их лучше не употреблять вообще, но специалисты отметили, что женщинам допустимо выпивать не более одного бокала в день, мужчинам – не более двух.
Кроме того, в онкологическом сообществе дали рекомендации о здоровом образе жизни и физических нагрузках.
- В течении всей жизни нужно оставаться в здоровом весе. Избыточный вес и ожирение – очень плохо и потеря даже нескольких лишних килограммов может снизить риск развития некоторых видов рака.
- Взрослые должны получать 150-300 минут умеренной физической активности в неделю. Либо 75-150 минут посвятить интенсивным занятиям спортом.
- Дети и подростки должны получать не менее 1 часа физической активности в день, средней или высокой интенсивности.
- Ограничьте сидячий образ жизни, в которой включается просмотр телефона, планшета, компьютера или телевизора.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали самый полезный вид спорта.
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Автор: Анна Шиканова
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