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Ця їжа несе загрозу для здоров'я: може викликати онкологію

STYLERЖиття    16.06.2020 - 22:48
Ця їжа несе загрозу для здоров'я: може викликати онкологію
Медики назвали продукти, які викликають рак (Фото: pixabay.com)

Лікарі назвали продукти, які підвищують ризик розвитку раку

На стан здоров'я людини суттєво впливають ті продукти, які людина вживає в їжу. Є такі, які до смаку багатьом людям, але на жаль, вони несуть загрозу для організму і можуть викликати серйозні захворювання.

Американське онкологічне товариство випустило нові рекомендації з харчування і фізичної активності для профілактики раку. Вчені назвали продукти, які підвищують ризик розвитку онкологічних захворювань, пише видання WomenEL.

Як зазначають медики, регулярне вживання цих продуктів безпосередньо пов'язано з підвищеним рівнем захворюваності на рак.

  • Червоне м'ясо: яловичина, свинина і ягня.
  • Оброблене м'ясо: бекон, ковбаса, м'ясні делікатеси, хот-доги.
  • Цукровмісні напої.
  • Продукти з високим ступенем перероблення та рафіновані зернові продукти.
  • Велика кількість алкогольних напоїв. Їх краще не вживати взагалі, але фахівці відзначили, що жінкам допустимо випивати не більше одного келиха в день, чоловікам – не більше двох.

Крім того, в онкологічному товаристві дали рекомендації про здоровий спосіб життя і фізичні навантаження.

  • Протягом усього життя потрібно залишатися в здоровій вазі. Надмірна вага та ожиріння – дуже погано і втрата кількох зайвих кілограмів може знизити ризик розвитку деяких видів раку.
  • Дорослі повинні отримувати 150-300 хвилин помірної фізичної активності на тиждень. Або 75-150 хвилин присвятити інтенсивним заняттям спортом.
  • Діти та підлітки повинні отримувати не менше 1 години фізичної активності в день, середньої або високої інтенсивності.
  • Обмежте сидячий спосіб життя, в якій включається перегляд телефону, планшета, комп'ютера або телевізора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найбільш корисний вид спорту.

А також розповідали про те, що українські лікарі пояснили, як розпізнати симптоми раку мозку і хто в групі ризику.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України ракздоровая еда
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