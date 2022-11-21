"Є політичний проект": історик розповів, хто може замінити Путіна

Російський історик і політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що замінити сучасного диктатора Путіна зможе олігарх і власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН.
За словами Солов'я, Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев є найбільш ймовірним претендентом на пост президента. Це пов'язують із тим, що він представляє "клан чекістів" - найвпливовішу групу російської еліти.
Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев (фото: РИА Новости)
"Більше ніхто не сміє і заїкнутися про свої амбіції, тому що розуміє - якщо заїкнеться, то це буде останнє, що він скаже. Якщо ти про це скажеш сьогодні, то завтра ти можеш потрапити в яке-небудь дивне ДТП. Наприклад, у Стремоусова на тілі чотири ножових рани, але загинув він в результаті ДТП", - говорить історик.
Проте на противагу Євген Пригожин, власник ПВК "Вагнер" зараз працює над створенням партії.
"Я колись говорив про те, що є політичний проєкт, який фінансується і реалізується Пригожиним, але його особами можуть стати Ігор Гіркін і, малоймовірно, Олександр Дугін", - переконаний історик.
До речі, Гіркін знаходиться не на фронті, а в тилу на одній з баз "Вагнера" в Ростовській області. На фронт його не пускають, бо було б вкрай небажано, якби він опинився в полоні. Так стверджує Соловей.
"Пригожин - це фігура більш масштабна, ніж Жириновський. Річ у тому, що Жириновський - це політик мирного часу, а Пригожин - кризового. У нього і ресурси для кризового часу, і мислить він в цих категоріях. Він користується популярністю серед частини середнього офіцерства. Це робить його і впливовим, і небезпечним", - упевнений аналітик.
Власник ПВК "Вагнер" (фото: ТАРС)
Однак експерт не робить ставок на Пригожина як на президента. На його думку, він зможе вплинути на результат виборів, але не перемогти їх.
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