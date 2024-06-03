"Є невід’ємною частиною лікування": кардіолог розповіла всю правду про популярні препарати

Статини вважаються основними препарати, які призначаються пацієнтам з високим рівнем холестерину, атеросклерозом та серцево-судинними захворюваннями. Навколо них виникло багато міфів, у які не потрібно вірити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Що відомо про статини

За словами кардіолога, вони "є невід’ємною частиною лікування вже понад три десятиліття".

Вони забезпечують зниження рівня "поганого" холестерину (ЛПНЩ) в крові, що допомагає запобігати утворенню бляшок у судинах, покращуючи їх прохідність та знижуючи ризик серцевих нападів і інсультів.

Протягом 30 років вони утримують позиції провідних препаратів для лікування атеросклерозу.

Кардіолог зазначила, що на ринку з’явилися нові ін’єкційні засоби, які інактивують ген PCSK9 в печінці (інклізиран, еволокумаб, алірокумаб), але вони не змогли повністю витіснити статини.

Популярні міфи

Статини і печінка

Препарат не завдає шкоди печінці та не призводять до цирозу. Навпаки, він може знижувати ризик його розвитку.

М’язовий біль

Статини не руйнують м’язи і не роблять їх слабкими. Хоча іноді можуть виникати побічні ефекти у вигляді м’язового болю, це трапляється рідко і здебільшого пов’язано з використанням неякісних дженериків або старих видів препарату, таких як ловастатин і симвастатин.

Вплив на мозок

Статини не викликають деменцію чи хворобу Альцгеймера, на відміну від атеросклерозу артерій головного мозку, який може погіршити когнітивні функції.

Ризик онкології

Лікар зазначила, що вони не спричиняють рак, катаракту чи руйнування суглобів. Це поширені міфи, в який не потрібно вірити.

Статини і чоловіче здоров’я

Вони не призводять до імпотенції. Насправді проблеми з потенцією частіше викликані атеросклерозом клубових артерій, а не прийомом статинів.

Наталія Іванюк додала, що статини продовжують бути надійним засобом у лікуванні атеросклерозу, підтверджуючи свою ефективність та безпеку роками клінічного застосування. Проте, без призначення лікаря не рекомендовано їх приймати.