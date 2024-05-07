Кардіолог розповіла, як категорично не можна чистити судини: небезпечні способи
Серце - це орган, про який треба піклуватися 24 години на добу 365 днів на рік. Зокрема, багато хто шукає методи очищення судин. Варто знати, що вони можуть зашкодити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
Що робити для здоров'я судин
За словами лікаря, судини не потрібно чистити, їх потрібно не забивати. В інакшому випадку ви нарікаєте себе на ризик інфаркту, інсульту та тромбозу.
Потрібно зберігати молодість судин якнайдовше. Для цього потрібно дотримуватися декількох правил здорового способу життя:
- не курити
- не зловживати алкоголем
- контролювати рівень тиску, холестерину та цукру в крові
- регулярно займатися спортом
- підтримувати нормальну вагу
- достатньо спати
- менше стресувати
Лікар зазначила, що не варто шукати чарівного авторського методу, адже його не існує. Варто пам'ятати, що ваше здоровʼя - лише у ваших руках.
"Задумайтеся, наскільки прикро вкорочувати собі вік через спокусу куріння чи інших шкідливих звичок. Життя надто коротке, щоб проживати його в нездоровому тілі", - йдеться у повідомленні.
Які способи небезпечні
Судини - це не труби, і вичистити їх за допомогою спецзасобів не вийде.
Проблема називається стенозуючий атеросклероз - стан, при якому холестеринова бляшка перекриває просвіт судини більше ніж на 50%.
Важливо пам'ятати, що для "чистих" судин треба підтримувати нормальні рівні холестерину, глюкози в крові та артеріального тиску.
Як не можна чистити судини (фото: instagram.com/dr.ivaniuk)
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