"Есть неотъемлемой частью лечения": кардиолог рассказала всю правду о популярных препаратах

Статины считаются основными препаратами, которые назначаются пациентам с высоким уровнем холестерина, атеросклерозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вокруг них возникло множество мифов, в которые не нужно верить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Что известно о статинах

По словам кардиолога, они "являются неотъемлемой частью лечения уже более трех десятилетий".

Они обеспечивают снижение уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови, что помогает предотвращать образование бляшек в сосудах, улучшая их проходимость и снижая риск сердечных приступов и инсультов.

В течение 30 лет они удерживают позиции ведущих препаратов для лечения атеросклероза.

Кардиолог отметила, что на рынке появились новые инъекционные средства, которые инактивируют ген PCSK9 в печени (инклизиран, эволокумаб, алирокумаб), но они не смогли полностью вытеснить статины.

Популярные мифы

Статины и печень

Препарат не наносит вреда печени и не приводит к циррозу. Напротив, он может понижать риск его развития.

Мышечная боль

Статины не разрушают мышцы и не делают их слабыми. Хотя иногда могут возникать побочные эффекты в виде мышечной боли, это происходит редко и в основном связано с использованием некачественных дженериков или старых видов препарата, таких как ловастатин и симвастатин.

Воздействие на мозг

Статины не вызывают деменцию или болезнь Альцгеймера, в отличие от атеросклероза артерий головного мозга, который может усугубить когнитивные функции.

Риск онкологии

Врач отметила, что они не вызывают рака, катаракта или разрушения суставов. Это распространенные мифы, в которые не нужно верить.

Статины и мужское здоровье

Они не приводят к импотенции. На самом деле проблемы с потенцией чаще вызваны атеросклерозом подвздошных артерий, а не приемом статинов.

Наталья Иванюк добавила, что статины продолжают быть надежным средством в лечении атеросклероза, подтверждая свою эффективность и безопасность годами клинического применения. Однако без назначения врача не рекомендуется их принимать.