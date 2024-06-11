Там є навіть хліб. Дієтолог назвала продукти, які обов'язково треба їсти для довголіття

Дієтолог назвала чотири типи їжі, які ми повинні їсти більше, щоб зміцнити здоров’я серця. До речі, в списку є навіть хліб.

На що з харчування треба акцентувати, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова дієтолога Дженні Уайз виданню Mirror.

За словами експерта, збалансоване харчування має вирішальне значення для підтримки здорового серця. Ні для кого не секрет, що їжа, яку ви споживаєте, може вплинути на ваше загальне здоров’я, але також може серйозно позначитися на кров’яному тиску і рівні холестерину.

"Включаючи ці корисні для серця продукти у свою щоденну їжу, ви не тільки можете покращити загальний стан здоров’я та благополуччя, але й підтримаєте здоров’я свого серця", - зазначила спеціаліст з харчування.

Які групи продуктів треба їсти для здоров'я

Листові зелені овочі

Зелені листові овочі, такі як шпинат, листова капуста, капуста та брокколі, можуть сприяти здоров’ю серця. Збільшення споживання шляхом додавання більшої кількості до повсякденних рецептів - це чудовий спосіб не лише підтримати своє серце, але й покращити ваше самопочуття.

"Додавання шпинату до вашого раціону - чудовий спосіб підвищити рівень вітаміну С, кальцію та заліза, оскільки цей зелений лист є одним із найлегших і багатих поживними речовинами овочів", - стверджує Дженні.

Шпинат також має високий вміст вітаміну К, який життєво важливий для підтримки загального здоров’я та благополуччя. Він також низькокалорійний і насичений клітковиною.

Експерт рекомендує додавати зелені листові овочі в смузі, соуси, маринади та супи, щоб збільшити споживання щодня.

Листова зелень - незамінна у раціоні (фото: freepik.com)

Здорові жири

Здорові жири можна знайти в лососі, авокадо, оливковій олії та волоських горіхах, які багаті мононенасиченими та поліненасиченими жирами, що важливо для підтримки здоров’я серця, якщо споживати їх у помірних кількостях.

Включення здорових жирів у свій раціон може бути легким і смачним. Дженні рекомендує смажити або запікати лосося на грилі та додавати його до літнього салату разом із нарізаними кубиками авокадо, невеликою кількістю оливкової олії та посипкою подрібнених волоських горіхів, а також великою кількістю листової зелені.

Цільнозернові продукти та овес

Щоб зміцнити здоров’я вашого серця, Дженні радить вживати хліб із борошна грубого помелу, пасту та коричневий рис.

Ці прості заміни допоможуть зберегти ваші рецепти смачними та підтримати здоров’я серця.

Продукти, багаті білком

Такі продукти, як нежирне м’ясо, риба та яйця, є чудовим джерелом білка, і якщо їх споживати як частину добре збалансованої дієти, вони можуть допомогти підтримати загальне самопочуття та зміцнити здоров’я серця.

Почніть із додавання нежирного м’яса, як-от курки чи індички, у ваші страви, готуючи їх на грилі, запікаючи або обсмажуючи разом із багатими на поживні речовини овочами.

Включіть у свій раціон рибу, насолоджуючись смаженим або запеченим філе кілька разів на тиждень, і спробуйте включити ряд риб, таких як форель і скумбрія, які багаті корисними для серця омега-3 жирними кислотами.