Є в кожній аптечці. Популярний серед українців препарат провокує крововилив у мозок
Аспірин, популярний серед багатьох українців, на думку низки дослідників може провокувати алергічні реакції та навіть крововиливи.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим саме небезпечний аспірин і для кого.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: ResearchGate, AARP.org, Pharmacy Times, AHA Journals.
Для чого вживають аспірин
Звичний для багатьох українців аспірин (ацетилсаліцилову кислоту) можуть використовувати для:
- полегшення болю (головного, зубного, м'язового, менструального тощо)
- зниження температури (при лихоманці, спричиненій застудою, грипом або іншими інфекціями)
- зняття запалення (спричиненого артритом, тендовагінітом, бурситом чи іншими захворюваннями)
- профілактики серцево-судинних захворювань та інсульту (оскільки він допомагає зменшити згортання крові та знизити ризик утворення тромбів)
Водночас група вчених з Чжецзянського університету на південному сході Китаю та їхні колеги зі США виявили, що навіть у невеликих дозах аспірин може стати причиною крововиливу.
Що відомо про дослідження
У межах дослідження експерти проаналізували 13 клінічних випробувань, участь в яких взяли понад 134 тис. пацієнтів.
З'ясувалося, що ризик від використання аспірину в якості профілактики серцево-судинних захворювань може значно перевищувати користь.
В цілому було доведено, що щоденне вживання аспірину знижує ймовірність першого серцевого нападу чи інсульту, проте безрецептурний препарат може також призвести до небезпечних для життя кровотеч у шлунку, кишечнику та мозку.
За словами медиків, особливо небезпечним є ймовірний внутрішньочерепний крововилив.
Крім цього, не варто забувати й про ймовірну алергію на ацетилсаліцилову кислоту.
Про те, що аспірин не підходить вашому організму, можуть свідчити: задуха, астматичні напади, задишка, хрипи в легенях, печія, коліки, розлад шлунку та навіть зміна кольору калу.
Для кого аспірин особливо небезпечний
На думку науковців, ризики, пов'язані із вживанням аспірину, зростають з віком пацієнтів. Дехто відносить до групи ризику також і людей з низькою вагою.
"Докази чіткі: починати щоденний режим прийому аспірину людям віком 60 років і старше, аби запобігти першому серцевому нападу або інсульту, не рекомендується", - наголосила доктор медичних наук і член американської незалежної групи експертів з первинної медичної допомоги та профілактики (USPSTF) Чієн Вен Ценг.
Водночас кожному, хто вже приймає аспірин і має щодо цього ті чи інші питання, дослідники радять проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи насправді антибіотики та вітаміни можуть викликати алергію.
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