Чи можуть антибіотики та вітаміни викликати алергію: алерголог розставила крапки над "і"

Сучасним алергологам добре відомо, що деякі види антибіотиків, а також інші медикаменти можуть викликами у пацієнтів алергічні реакції, оскільки у їх складі є потенційні алергени. Що ж це за види небезпечних антибіотиків? Які алергічні реакції можуть вони викликати?

Чи такий вже безпечний прийом вітамінів? На всі ці запитання відповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) лікарка-алерголог, директорка клініки імунології та алергології AirDoc Анастасія Левченко.

Лікарка запевняє, що у людини дійсно може бути алергічна реакція на певні види антибіотиків та вітамінів, але вона зустрічається не надто часто.

Але все ж зустрічається, тому у сезон весняних простудних захворювань та грипу варто розуміти, що зловживання деякими препаратами, а особливо антибіотиками, може бути небезпечним для здоров’я.

"Виявляється, що у більшості випадків це звичайна побічна дія лікарського засобу, яку помилково називають алергією. Варто розуміти, що це два різних стани. Алергічна реакція теж може бути різновидом побічної дії медикаментів. Тож якщо після застосування лікарського препарату у людини болить голова, або виникає діарея - це не завжди є свідченням алергії на ліки", - каже фахівець.

Які антибіотики в групі ризику

Як ми всі знаємо, антибіотики - незамінні медичні препарати, без яких не існувала б сучасна медицина, а велика кількість хвороб мали б значно складніший перебіг або взагалі ввижалися б невиліковними. Сучасним алергологам добре відомі медичні препарати, які найчастіше стають алергічними подразниками.

"З застосуванням антибіотиків пов’язано приблизно 55% випадків усіх лікарських алергій. Найчастіше спостерігаємо алергічні реакції на препарати бета-лактамної групи. В цю групу входять такі популярні препарати: Ампіцилін, Пеніцилін, Амоксицилін, Цефтріаксон, Меропенем та Цефотаксим", - пояснює Левченко.

Вона додала, що алергічні реакції часом провокують також аспірин та нестероїдні протизапальні препарати. Також у пацієнтів буває алергія на препарати для хімієтерапія.

Реагує імунна система і на радіоконтрастні речовини, які використовують для проведення візуальних досліджень та комп’ютерної томографії. В десятці алергічних препаратів також можна зустріти морфін.

І вітаміни туди ж!

Існує думка, ніби вітаміни не можуть викликати алергію, а всі негативні реакції, які іноді з’являються після їх вживання - це шкода від барвників, консервантів і ароматизаторів з вітамінних сиропів та пігулок. Найбільшу алергенну активність мають вітаміни групи В.

Справжня алергія на вітамін B виникає внаслідок порушень роботи імунної системи чи індивідуальних генетичних особливостей обміну речовин. Менш алергенними вважаються вітаміни груп С, К та Е. Як правило, проблеми у пацієнтів виникають після оздоровчих ін’єкцій.

"У пацієнта можуть бути найрізноманітніші алергічні реакції на вітамін B: кропив’янка, ангіоневротичний набряк, висипання на шкірі, кон’юнктивіт, риніт, бронхоспазм. Досить часто це - діарея, блювання, та спазми. Найчастіше подібна реакція зустрічається при передозуванні вітамінними комплексами, або при надмірному вживанні продуктів з високим вмістом цього вітаміну. Раджу бути обережними з вітамінами. Передозування не піде вам на користь", - пояснила Анастасія Левченко.

Лікар-алерголог Анастасія Левченко

Найдієвіше лікування - уникати антибіотиків

Головна порада, яку може отримати пацієнт з алергією на конкретний вид медичних препаратів від лікаря-алерголога: всіляко їх уникати.

"Причому уникати потрібно не лише препарату з конкретною назвою, а й подібних до нього, оскільки вони можуть мати між собою перехресні реакції. Наприклад, якщо у людини є чутливість до препаратів сульфаніламідів (група синтетичних антибактеріальних препаратів - Прим.) - всі препарати які містять сірку, для неї небезпечні", - попередила лікар.

Для усунення таких симптомів як висипання чи свербіж, лікар може призначити антигістамінні препарати або глюкокортикостероїди. Ще одним завданням пацієнта та його лікаря стане пошук медичного препарату, який не зашкодить у майбутньому здоров’ю людини.

А чи була алергія?

Бували випадки, коли наші пацієнти жалілися на алергічну реакцію на вітаміни або антибіотики. Але на практиці виявляється, що у них зовсім не алергічна реакція, а побічна дія ліків чи якесь інше захворювання.

"Треба розуміти, що алергія виникає не під час першого використання препарату. Якщо ви ніколи раніше не використовували даний препарат, або препарат з цієї групи, то ризик виникнення алергії досить низький. Це стосується і дітей, яким лікують зуби з використанням анестетиків, які часто викликають побічні дії. Але правда така: якщо при лікуванні дитини раніше не застосовували анестетик - у неї не може бути алергії на нього", - пояснила алерголог.

Вона пропонує перевіряти організм на алергічну реакцію, якщо є побоювання стосовно певного препарату.

"Алергія виникає не на перше введення препарату, а на друге, третє чи п’яте… Втім, якщо ви не впевнені чи маєте алергію на антибіотики, чи інші лікарські засоби - перед їх використанням можна зробити пробний тест для того, щоб зафіксувати чи буде якась реакція. Якщо ви ніколи не вживали подібний препарат, чи препарат цієї групи - алергії бути не може", - сказала фахівець.