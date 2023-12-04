Дзвінок Святому Миколаю. Фонд Ахметова запрошує дітей долучитися до святкового конкурсу

До 20 грудня дитина може зателефонувати казковому чарівнику, розповісти про найзаповітніші мрії та отримати слова підтримки. А ще - виграти призи!

Поспілкуватися зі Святим Миколаєм можна в один із двох способів:

— зателефонувати за безкоштовним номером 0 800 603 001 (гаряча лінія Святого Миколая працюватиме щоденно з 1 по 20 грудня з 10:00 до 17:00);

— написати у месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU і залишити ваші контакти - Святий Миколай обов’язково зателефонує вашій дитині.

Серед учасників буде розіграно призи: смартфон, електронну книжку, термочашки і, звісно, солодкі подарунки.

Новорічна акція - це традиція добра і допомоги довжиною понад 20 років, у якій взяли участь вже більше мільйона хлопців та дівчат.

У рамках акції протягом грудня фонд проводить різноманітні святково-пізнавальні активності для дітей, які найбільше потребують підтримки. Зокрема, вітає дітей з інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей з новорічними святами.

Формат привітання різноманітний: це і цікаві майстер-класи, веселі квести, тематичні вистави, мотиваційні промови, освітні ролики, корисні подарунки.