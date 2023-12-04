Звонок Святому Николаю. Фонд Ахметова приглашает детей присоединиться к праздничному конкурсу

До 20 декабря ребенок может позвонить по сказочному волшебнику, рассказать о самых заветных мечтах и получить слова поддержки. А еще - выиграть призы!

Пообщаться со Святым Николаем можно одним из двух способов:

— позвонить по бесплатному номеру 0 800 603 001 (горячая линия Святого Николая будет работать ежедневно с 1 по 20 декабря с 10:00 до 17:00);

— написать в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU и оставить ваши контакты - Святой Николай обязательно позвонит по телефону вашему ребенку.

Среди участников будут разыграны призы: смартфон, электронная книга, термочашки и, конечно, сладкие подарки.

Новогодняя акция - традиция добра и помощи длиной более 20 лет, в которой приняли участие уже более миллиона ребят.

В рамках акции в течение декабря фонд проводит различные празднично-познавательные активности для детей, наиболее нуждающихся в поддержке. В частности, поздравляет детей из интернатных заведений, детских домов семейного типа, приемных семей с новогодними праздниками.

Формат поздравления разнообразен: это и интересные мастер-классы, веселые квесты, тематические представления, мотивационные речи, образовательные ролики, полезные подарки.