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Звонок Святому Николаю. Фонд Ахметова приглашает детей присоединиться к праздничному конкурсу

Фонд Ахметова приглашает детей присоединиться к праздничному конкурсу (фото: пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

В рамках новогодней акции от Фонда Рината Ахметова начинается первый праздничный конкурс - "Звонок Святому Николаю". Фонд приглашает к участию ребят со всей Украины.

Об этом говорится в сообщении фонда.

До 20 декабря ребенок может позвонить по сказочному волшебнику, рассказать о самых заветных мечтах и получить слова поддержки. А еще - выиграть призы!

Пообщаться со Святым Николаем можно одним из двух способов:

— позвонить по бесплатному номеру 0 800 603 001 (горячая линия Святого Николая будет работать ежедневно с 1 по 20 декабря с 10:00 до 17:00);

— написать в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU и оставить ваши контакты - Святой Николай обязательно позвонит по телефону вашему ребенку.

Среди участников будут разыграны призы: смартфон, электронная книга, термочашки и, конечно, сладкие подарки.

Новогодняя акция - традиция добра и помощи длиной более 20 лет, в которой приняли участие уже более миллиона ребят.

В рамках акции в течение декабря фонд проводит различные празднично-познавательные активности для детей, наиболее нуждающихся в поддержке. В частности, поздравляет детей из интернатных заведений, детских домов семейного типа, приемных семей с новогодними праздниками.

Формат поздравления разнообразен: это и интересные мастер-классы, веселые квесты, тематические представления, мотивационные речи, образовательные ролики, полезные подарки.

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