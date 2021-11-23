Дзидзьо впервые признался, почему развелся с женой: вечно домой не хотел

Причина развода

Исполнитель сообщил, что они с бывшей женой ну очень разные люди. Даже распорядок дня у них не совпадал.

"Больше всего мне прилетело, что я был первым, кто развязал этот мешок. Надо быть честным с собой. Женился треугольник на квадрате и они себе двое придумали идеально круглую дверь домой. Как? Кто неправ, кто прав? Не заходит ни квадрат, ни треугольник в эту дверь домой круглую", - объяснил Дзидзьо.

Михаил Хома (настоящее имя артиста) признался, что хотел расстаться с женой и раньше, но боялся, что о нем подумают.

"Я знал, что у меня так было. Я мог это сделать скорее, но боялся, какая реакция будет у людей. Как так, хорошая девушка, а он ее бросает, что не так?" - сказал он.

Дзидзьо объяснил, что иногда даже просто не хотел идти домой.

"А то, что дома понимания нет, а то, что я ложусь спать, Слава еще что-то делает. Я встаю, а Слава еще спит. Надо было взять ответственность, сказать: "Стоп. Так больше не будет. Слава, я хочу быть счастливым и хочу видеть тебя счастливой. Поэтому, набравшись смелости, заявил, сказал, что мы разводимся. И сейчас думаю, что это был самый правильный момент в моей жизни. Что это неправильно жить в отравленном состоянии. И самому кислым ходить, вечно домой не хочу и ей испортить жизнь", - признался артист.

Были ли измены

Неоднократно певица Ярослава Хома (бывшая жена артиста) намекала на его измены. Сам исполнитель полностью это опровергает.

"Я согнул голову и промолчал этот весь момент. Я так же понял, как это так — любили, потом уже распинают. Делятся, как я так могу быть абьюзер, засранец, предатель. Я даже не понимал, что мне делать. Я ничего не делал, у меня с Ольгой никогда ничего не было и Слава это прекрасно знала", – заверил Дзидзьо.

Напомним, что отношения пары длились около 20 лет. Их роман начался еще во время учебы в киевском Университете культуры в Киеве, затем пара вместе выступала на различных мероприятиях, что только сплотило молодых. В апреле 2021 года пара развелась.