Дзидзьо впервые рассказал об отношениях с бывшей женой после развода
Украинский исполнитель Дзидзьо впервые после развода с женой Ярославой (певица Slavia) рассказал об их отношениях.
Свой комментарий артист дал изданию ТСН.
Исполнитель рассказал, что они со Славой остались в дружеских отношениях. Певец периодически звонит ей, ведь еще остались нерешенные вопросы.
"Да, я поддерживаю дружеское общение со своей экс-женой. Да, я звоню ей. У нас еще очень много дел, которые надо доработать", - поделился Михаил Хома (настоящее имя артиста).
Кстати, по словам Дзидзьо, он и не ссорился со своей экс-женой. Они мирно все решили. А об их разводе в СМИ "пустили" много сплетен.
"Я никогда с ней и не ссорился, просто некоторые люди раскрутили из этого, потому что им так было выгодно. Пригласили Славу, чтобы она там наговорила и прокомментировала, то что не надо. Это нечестные люди", - рассказал Дзидзьо.
Напомним, что отношения пары длились около 20 лет. Их роман начался еще во время учебы в киевском Университете культуры в Киеве, затем пара вместе выступала на различных мероприятиях, что только сплотило молодых. В апрле 2021 года пара развелась.
Дзидзьо и Слава развелись после 20 лет отношений (lb.ua)
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