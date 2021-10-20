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Дзидзьо впервые рассказал об отношениях с бывшей женой после развода

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Среда 20 октября 2021 10:54
Дзидзьо впервые рассказал об отношениях с бывшей женой после развода Дзидзьо рассказал об отношениях с бывшей женой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский исполнитель Дзидзьо впервые после развода с женой Ярославой (певица Slavia) рассказал об их отношениях.

Свой комментарий артист дал изданию ТСН.

Исполнитель рассказал, что они со Славой остались в дружеских отношениях. Певец периодически звонит ей, ведь еще остались нерешенные вопросы.

"Да, я поддерживаю дружеское общение со своей экс-женой. Да, я звоню ей. У нас еще очень много дел, которые надо доработать", - поделился Михаил Хома (настоящее имя артиста).

Кстати, по словам Дзидзьо, он и не ссорился со своей экс-женой. Они мирно все решили. А об их разводе в СМИ "пустили" много сплетен.

"Я никогда с ней и не ссорился, просто некоторые люди раскрутили из этого, потому что им так было выгодно. Пригласили Славу, чтобы она там наговорила и прокомментировала, то что не надо. Это нечестные люди", - рассказал Дзидзьо.

Напомним, что отношения пары длились около 20 лет. Их роман начался еще во время учебы в киевском Университете культуры в Киеве, затем пара вместе выступала на различных мероприятиях, что только сплотило молодых. В апрле 2021 года пара развелась.

Дзидзьо впервые рассказал об отношениях с бывшей женой после разводаДзидзьо и Слава развелись после 20 лет отношений (lb.ua)

Также мы писали о том, что певица SLAVIA рассказала, как проходит процесс расторжения брака с Дзидзьо.

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