Дзідзьо підкорив виконанням гімну України на футбольному матчі у Львові: це неймовірно!

Український виконавець Дзідзьо підкорив усіх своїм виконанням національного гімну. Це сталося на футбольному матчі у Львові. Грала збірна України та Боснії і Герцеговини.

Відео з матчу співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Тільки вперед! Слава Україні!"- підписав Дзідзьо ролик.

У ролику можна побачити і почути, з якою віддачею артист виконав національний гімн.

У коментарях українці із захопленням прокоментували перфоманс артиста.

Це було круто!

Просто неймовірно!

Найкраще виконання гімну. Голосище огоооогооо. Дякую.

Мурашка. Просто браво.

Неймовірно!

Можна відразу давати 1 місце "за найкраще виконання державного гімну України. Оце Я розумію рівень! Низький уклін за такий виступ! Пишаємося.

Потужно!

Відзначимо, що співак вже не в перший раз зачаровує своїм співом на матчах. До цього Дзідзьо виконав державний гімн у центрі Києва до Дня Незалежності у 2020 році і був нагороджений званням "Заслужений артист України".