DZIDZIO вперше за довгий час показав свою маму: як вона виглядає

Річ у тім, що сьогодні, 19 лютого, його мама Галина святкує свій день народження. У зв'язку з цим співак звернувся до рідної людини.

"Дорога моя матуся! Вітаю вас із днем народження! Дякую за життя, за вашу безмежну любов, турботу і доброту. Ви - моя сила, моє натхнення і найбільший скарб", - написав артист.

Також він прикріпив до публікації фото з мамою, яке було зроблене в жовтні минулого року, коли вона приїжджала в Україну з Португалії.

На знімку Михайло Хома ніжно обіймає свою маму.

"Це фото торішнє, осіннє, коли мама приїжджала до мене в гості до Києва з Португалії. У нас так мало спільних фото, потрібно зустрічатися частіше! Як мама завжди каже: "Час не приходить, а минає". І це правда. Тому давайте берегти найдорожчих і цінувати кожну мить разом", - підсумував артист.



Дзідзьо зі своєю мамою (фото: instagram.com/dzidzio)

Що відомо про гурт DZIDZIO

DZIDZIO - український поп-гурт, створений 2009 року за задумом і підтримкою Андрія Кузьменка (Скрябін) та Олега Турка на основі образу головного героя гурту, комедійного персонажа Дзідзьо, придуманого Михайлом Хомою. Скрябін написав для неї пісню "Ялта", а згодом передав продюсерські обов'язки Анатолію Безуху, відійшовши від діяльності гурту.

Колектив набув справжньої популярності після 2013 року - тоді відбувся сольний концерт DZIDZIO на стадіоні "Арена Львів", який відвідали близько 25 тисяч глядачів.

У 2016 році гурт зі скандалом покинув гітарист Олег Турко. Його місце зайняв Орест Галицький (Лямур). У 2017 році гурт залишив і Юлік, який вирішив почати сольну кар'єру.

В останні роки під псевдонімом DZIDZIO виступав Михайло Хома. Однак після початку повномасштабного вторгнення РФ він відмовився від свого старого образу "позитивного бороданя".



Михайло Хома (фото: instagram.com/dzidzio)