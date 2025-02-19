DZIDZIO впервые за долгое время показал свою маму: как она выглядит

Дело в том, что сегодня, 19 февраля, его мама Галина празднует свой день рождения. В связи с этим певец обратился к родному человеку.

"Дорогая моя мамочка! Поздравляю вас с днем рождения! Спасибо за жизнь, за вашу безграничную любовь, заботу и доброту. Вы - моя сила, мое вдохновение и величайшее сокровище", - написал артист.

Также он прикрепил к публикации фото с мамой, которое было сделано в октябре прошлого года, когда она приезжала в Украину из Португалии.

На снимке Михаил Хома нежно обнимает свою маму.

"Это фото прошлогоднее, осеннее, когда мама приезжала ко мне в гости в Киев из Португалии. У нас так мало общих фото, нужно встречаться почаще! Как мама всегда говорит: "Время не приходит, а проходит". И это правда. Поэтому давайте беречь самых дорогих и ценить каждый миг вместе", - подытожил артист.



Дзидзьо со своей мамой (фото: instagram.com/dzidzio)

Что известно про группу DZIDZIO

DZIDZIO - украинская поп-группа, созданная в 2009 году по замыслу и поддержке Андрея Кузьменко (Скрябин) и Олега Турка на основе образа главного героя группы, комедийного персонажа Дзидзьо, придуманного Михаилом Хомой. Скрябин написал для нее песню "Ялта", а впоследствии передал продюсерские обязанности Анатолию Безуху, отойдя от деятельности группы.

Коллектив обрел настоящую популярность после 2013 года - тогда состоялся сольный концерт DZIDZIO на стадионе "Арена Львов", который посетили около 25 тысяч зрителей.

В 2016 году группу со скандалом покинул гитарист Олег Турко. Его место занял Орест Галицкий (Лямур). В 2017 году группу покинул и Юлик, который решил начать сольную карьеру.

В последние годы под псевдонимом DZIDZIO выступал Михаил Хома. Однако после начала полномасштабного вторжения РФ он отказался от своего старого образа "позитивного бородача".



Михаил Хома (фото: instagram.com/dzidzio)