DZIDZIO прилетит на Танцы со звездами на вертолете: названа причина

Солист украинской группы DZIDZIO Михаил Хома, который сейчас принимает участие в танцевальном шоу "Танцы со звездами" может прилететь на новый выпуск проекта на вертолете. А все из-за того, что у него в день эфира шоу будет концерт в Ровно. Об этом сообщает местное издание "rivne.online".

В воскресенье, 15 сентября, DZIDZIO вместе с другими известными украинскими артистами, включая Настю Каменських и MELOVIN, выступит на концерте "Мегаподія" в Ровно.

DZIDZIO прилетит на "Танцы со звездами" на вертолете (фото: instagram.com/dzidzio)

Стоит отметить, что концерт начнется в 18:00, а танцевальное шоу стартует в 21:00. Поэтому многие поклонники артиста задались вопросом, а сможет ли он за столь короткое время вернуться в столицу на прямой эфир.

Организатор концерта рассказал, что DZIDZIO будет выступать первым, но не исключено, что он полетит в Киев вертолетом, чтобы успеть на "Танцы со звездами".

Напомним, что DZIDZIO признался, что после поражения его подопечных на вокальном шоу "Голос. Дети" он сильно переживал и снимал стресс с помощью алкоголя.

Ранее сообщалось о том, что DZIDZIO рассказал зачем его маме 8 холодильников. Стоит отметить, что его мама проживает в Португалии, поэтому каждая встреча с ней для певца на вес золота. Певец также рассказал о своем "месте силы".