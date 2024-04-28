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Джулія Робертс зачарувала відтворенням свого давнього образу з 90-х

Неділя 28 квітня 2024 17:42
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Джулія Робертс зачарувала відтворенням свого давнього образу з 90-х Джулія Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)
Автор: Юлія Любченко

Джулія Робертс вирішила повторити свій приголомшливий образ з 90-х років та зачарувала своїх фоловерів.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль видання Madame Figaro Paris.

Джулія Робертс повторила свій образ з 90-х

Джулія з’явилась на обкладинці одного глянцю в ефектному сірому костюмі, який вона вже демонструвала 34 роки тому, а саме 20 січня 1990-го. Цей класичний і, на перший погляд, простий костюм, досі вважається щасливим для жінки.

Того вечора 23-річна акторка отримала перший та омріяний у своїй кінокар'єрі "Золотий глобус" за "Найкращу жіночу роль другого плану" у картині "Сталеві магнолії".

Джулія Робертс зачарувала відтворенням свого давнього образу з 90-хДжулія Робертс зачарувала відтворенням свого давнього образу з 90-хДжулія Робертс зачарувала відтворенням свого давнього образу з 90-х

Джулія Рбертс у 1990 році (фото: Pinterest)

А тепер крізь 34 роки Джулія з’явилась на обкладинці травневого номера глянцю Madame Figaro у такому ж самому костюмі. До того ж вона залишила при собі краватку та щиру усмішку. Щоправда, тепер у зірки в арсеналі з’явилися неймовірні прикраси від Chopard.

Джулія Робертс зачарувала відтворенням свого давнього образу з 90-х

Джулія Робертс повторила свій образ з 90-х років (фото: instagram.com/madamefigarofr)

Звісно, це не єдиний образ, який показала Робертс, а саму зйомку провів фотограф Алекс Любомірскі - той, що знімав весільну історію герцогів Сассекських.

Варто нагадати, що у березні 1990 року відбулася прем’єра легендарного романтичного фільму "Красуня", яка повністю змінила життя акторки та зробила з неї справжню зірку кінематографу та сильно вплинула на життя Робертс.

Загалом у сучасних зірок пішла тенденція відтворювати образи з минулого століття, можливо через те, що нині повертається мода тих років, яка до смаку сучасній молоді та є ностальгією для старшого покоління.

Джулія Робертс зачарувала відтворенням свого давнього образу з 90-хДжулія Робертс зачарувала відтворенням свого давнього образу з 90-хДжулія Робертс зачарувала відтворенням свого давнього образу з 90-хДжулія Робертс зачарувала відтворенням свого давнього образу з 90-хДжулія Робертс зачарувала відтворенням свого давнього образу з 90-хДжулія Робертс зачарувала відтворенням свого давнього образу з 90-хДжулія Робертс зачарувала відтворенням свого давнього образу з 90-х

Джулія Робертс у новій фотосесії (фото: instagram.com/madamefigarofr)

Раніше ми розповідали, що Джулія Робертс випустила колекцію особливих прикрас.

Також читайте, як Сідні Свіні вдало повторила образ Джулії Робертс.

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