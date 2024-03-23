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Джозефіна Джексон розплакалася просто на камеру. Що засмутило зірку кіно для дорослих

Що змусило актрису плакати (фото: instagram.com/ta.sama.backup)
Автор: Поліна Іваненко

Українка Джозефіна Джексон (Юлія Сенюк), яка стала зіркою завдяки фільмам для дорослих, не стримала емоції, коли говорила про військового. Акторка розплакалася просто на камеру, їй було дуже сумно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю, яке Джексон дала Олексію Суханову.

Зірка кіно для дорослих розплакалася під час інтерв'ю - що сталося

Так, Суханов спитав у Сенюк, яка розмова з військовими справила на неї найбільше враження. Джексон підтримує захисників України, а нещодавно знялася у фотосесії на підтримку бійців з ампутаціями

Тому акторка пригадала про хлопця, історія якого змусила її плакати.

"Мене розчулив той момент, що хлопець один, він без рук, без ніг, і в нього є маленька дівчинка, донечка. І він хоче на 1 вересня відвести її на своїх ногах, а не на колясці. І мені дуже сильно хочеться йому допомогти", - розповіла Джексон.

"І я розумію, що в нього поки що ще немає протезів, і скоріше за все він цього не зробить, тому що тільки на протези потрібно дуже довга реабілітація. Тобто до 1 вересня він скоріше за все не встигне. І це мене прям до сліз", - додала вона.

Актриса розплакалася, коли говорила про військового (скріншот)

За словами Джексон, від таких історій їй дуже боляче, але говорити про військових та те, що їм потрібна підтримка, вкрай важливо.  

 

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