Джозефіна Джексон розплакалася просто на камеру. Що засмутило зірку кіно для дорослих

Зірка кіно для дорослих розплакалася під час інтерв'ю - що сталося

Так, Суханов спитав у Сенюк, яка розмова з військовими справила на неї найбільше враження. Джексон підтримує захисників України, а нещодавно знялася у фотосесії на підтримку бійців з ампутаціями.

Тому акторка пригадала про хлопця, історія якого змусила її плакати.

"Мене розчулив той момент, що хлопець один, він без рук, без ніг, і в нього є маленька дівчинка, донечка. І він хоче на 1 вересня відвести її на своїх ногах, а не на колясці. І мені дуже сильно хочеться йому допомогти", - розповіла Джексон.

"І я розумію, що в нього поки що ще немає протезів, і скоріше за все він цього не зробить, тому що тільки на протези потрібно дуже довга реабілітація. Тобто до 1 вересня він скоріше за все не встигне. І це мене прям до сліз", - додала вона.

Актриса розплакалася, коли говорила про військового (скріншот)

За словами Джексон, від таких історій їй дуже боляче, але говорити про військових та те, що їм потрібна підтримка, вкрай важливо.