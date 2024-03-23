Джозефина Джексон расплакалась прямо на камеру. Что огорчило звезду кино для взрослых

Звезда кино для взрослых расплакалась во время интервью - что произошло

Так, Суханов спросил у Сенюк, какой разговор с военными произвел на нее наибольшее впечатление. Джексон поддерживает защитников Украины, а недавно снялась в фотосессии в поддержку бойцов с ампутациями.

Поэтому актриса вспомнила о юноше, история которого заставила ее плакать.

"Меня впечатлил тот момент, что парень один, он без рук, без ног, и у него есть маленькая девочка, доченька. И он хочет на 1 сентября повести ее на своих ногах, а не на коляске. И мне очень сильно хочется ему помочь", - рассказала Джексон.

"И я понимаю, что у него пока еще нет протезов, и скорее всего он этого не сделает, потому что только на протезы требуется очень долгая реабилитация. То есть до 1 сентября он, скорее всего, не успеет. И это меня прям до слез", - добавила она.

Актриса расплакалась, когда говорила о военном (скриншот)

По словам Джексон, от таких историй ей очень больно, но говорить о военных и о том, что им нужна поддержка, крайне важно.