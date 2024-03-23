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Джозефина Джексон расплакалась прямо на камеру. Что огорчило звезду кино для взрослых

Что заставило актрису плакать (фото: instagram.com/ta.sama.backup)
Автор: Полина Иваненко

Украинка Джозефина Джексон (Юлия Сенюк), ставшая звездой благодаря фильмам для взрослых, не сдержала эмоции, когда говорила о военном. Актриса расплакалась прямо на камеру, ей было очень грустно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью, которое Джексон дала Алексею Суханову.

Звезда кино для взрослых расплакалась во время интервью - что произошло

Так, Суханов спросил у Сенюк, какой разговор с военными произвел на нее наибольшее впечатление. Джексон поддерживает защитников Украины, а недавно снялась в фотосессии в поддержку бойцов с ампутациями.

Поэтому актриса вспомнила о юноше, история которого заставила ее плакать.

"Меня впечатлил тот момент, что парень один, он без рук, без ног, и у него есть маленькая девочка, доченька.  И он хочет на 1 сентября повести ее на своих ногах, а не на коляске. И мне очень сильно хочется ему помочь", - рассказала Джексон.

"И я понимаю, что у него пока еще нет протезов, и скорее всего он этого не сделает, потому что только на протезы требуется очень долгая реабилитация. То есть до 1 сентября он, скорее всего, не успеет. И это меня прям до слез", - добавила она.

Актриса расплакалась, когда говорила о военном (скриншот)

По словам Джексон, от таких историй ей очень больно, но говорить о военных и о том, что им нужна поддержка, крайне важно.

 

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