Джонсон написал письмо украинским детям: вы учите нас, что значит быть сильным и достойным

Борис Джонсон написал открытое письмо детям Украины, назвав примером для подражания для детей и взрослых во всем мире. Премьер-министр Великобритании отметил, что каждый день украинские дети учат всех - что значит быть сильным, достойным, высоко держать голову даже в самые трудные времена.

В своем эмоциональном письме Джонсон попросил детей Украины помнить о двух вещах:

что они должны "безмерно гордиться своей страной, своими родителями, своими семьями и своими солдатами, и более всего - гордиться собой";

а также то, что у них "миллионы друзей по всему миру".

"Многие из вас видели или пережили то, свидетелем чего не должен быть ни один ребенок... Тем не менее, каждый день украинские дети учат всех нас, что значит быть сильным и достойным, высоко держать голову даже в самые трудные времена, я не могу придумать лучшего примера для подражания для детей и взрослых во всем мире", - говорится в письме.

Джонсон вспомнил свой визит в украинскую столицу в апреле и отметил, что ему было "очень грустно" увидеть, что на улицах Киева не было детей и подростков.

"Когда ваш президент показал мне Киев в прошлом месяце, отсутствие детей и молодежи на улицах и в парках очень расстроило меня. После вторжения многие из вас были вынуждены покинуть свои дома. Вы оставили семью, друзей, домашних животных, игрушки и все, что знакомо, ищете убежища на станциях метро, в отдаленных городах и даже в других странах. Я не могу представить, насколько тяжелым должен был быть этот год для вас", - написал британский премьер.

Джонсон добавил, что в Британии "мы развеваем украинские флаги над нашими домами, офисами, церквями, магазинами и детскими площадками, даже над моей собственной крышей на Даунинг-стрит, где окна заполнены подсолнухами, нарисованными британскими детьми"

Также он подчеркивает, что верит в победу Украины в войне.

"Я всем сердцем надеюсь, что в скором времени вы сможете вернуться в свои дома, в свои школы, в свои семьи... И что бы ни случилось, сколько бы времени это ни заняло, мы в Великобритании никогда вас не забудем и всегда будем гордиться тем, что можем называть вас своими друзьями", - говорится в письме.