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Джонсон написав листа українським дітям: ви вчите нас, що означає бути сильним і гідним

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Понеділок 23 травня 2022 11:47
Джонсон написав листа українським дітям: ви вчите нас, що означає бути сильним і гідним Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Борис Джонсон написав відкритого листа дітям України, назвавши прикладом для наслідування для дітей і дорослих у всьому світі. Прем'єр-міністр Великої Британії зазначив, що кожен день українські діти вчать усіх - що означає бути сильним, гідним, високо тримати голову навіть у найважчі часи.

Про це передає британський новинний канал CBN.

У своєму емоційному листі Джонсон попросив дітей України пам'ятати про дві речі:

  • що вони повинні "безмірно пишатися своєю країною, своїми батьками, своїми сім'ями і своїми солдатами, і найбільше - пишатися собою";
  • а також те, що у них "мільйони друзів по всьому світу".

"Чимало з вас бачили або пережили те, свідком чого не повинна бути жодна дитина... З усім тим, кожен день українські діти вчать всіх нас, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову навіть у найважчі часи, я не можу придумати кращого прикладу для наслідування для дітей і дорослих у всьому світі", - йдеться в листі.

Джонсон згадав свій візит в українську столицю в квітні та зазначив, що йому було "дуже сумно" побачити, що на вулицях Києва не було дітей і підлітків.

"Коли ваш президент показав мені Київ минулого місяця, відсутність дітей та молоді на вулицях і в парках дуже засмутила мене. Після вторгнення багато з вас були змушені покинути свої домівки. Ви залишили сім'ю, друзів, домашніх тварин, іграшки та все, що знайоме, шукаєте притулок на станціях метро, у віддалених містах і навіть в інших країнах. Я не можу уявити, наскільки важким повинен був бути цей рік для вас", - написав британський прем'єр.

Джонсон додав, що в Британії "ми майоримо українські прапори над нашими будинками, офісами, церквами, магазинами і дитячими майданчиками, навіть над моїм власним дахом на Даунінг-стріт, де вікна заповнені соняшниками, намальованими британськими дітьми"

Також він наголошує, що вірить у перемогу України у війні.

"Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися в свої домівки, в свої школи, в свої сім'ї... І що б не сталося, скільки б часу це не зайняло, ми у Великій Британії ніколи вас не забудемо і завжди будемо пишатися тим, що можемо називати вас своїми друзями", - йдеться в листі.

Нагадаємо, буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в нашу країну, 10-річна українська дівчинка написала листа Єлизаветі II з проханням змусити керівника Кремля забрав свої танки від кордонів України.

Також раніше ми писали, у скільки обходиться життя українців у Британії.

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