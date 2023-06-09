Джонні Деппу - 60! Кращі перевтілення актора в кадрі і у житті (фото)

В який фільмах знімався Джонні Депп

Пірати Карибського моря

Мабуть, один із найкращих фільмів, в яких знімався Джонні Депп. Ця американська кінокартина, яка має 5 частин, стала успішною не лише в США, а й у всьому світі. Він зіграв головну роль - Джека Горобця - сміливого пірата, який

Скриншоти з фільмів "Пірати Карибського моря"

Чарлі та шоколадна фабрика

Дитячий фентезійний роман валлійського письменника Роальда Дала. В цьому фільмі Депп зіграв персонажа Віллі Вонки - найбільш працьовитого персонажа, власника фабрики солодощів, який був відданим своїй справі, постійно вдосконалював свою продукцію.

Однак сам Джонні насправді не любить хороший шоколад, йому більше до душі сама глазур. Якщо порівняти образ Джека Горобця та Віллі Вонка, то різниця просто колосальна, можна і не зрозуміти, що то один і той самий актор.

Скриншоти з фільму

Аліса в країні чудес

Можливо хтось не знає, але цьому фільмі американського кінорежисера Тіма Бертона також був Джонні. Він зіграв роль фрика - капелюшника, який робить капелюхи, бере участь у постійному чаюванні. До того ж невихований та не розумний, робить зауваження Алісі. Його словниковий запас обмежений, а мова нерозбірлива.

Скриншоти з фільму

Вбивство в "Східному експресі"

Кримінальна мелодрама режисера Кеннет Брана. Стрічка знята на основі однойменного роману Агати Крісті та розповідає про розслідування детективом Пуаро убивства, що сталося у потязі, де підозрюваним є кожен.

В цьому фільмі Джонні в образі Семюеля Ретчетта - багатого американця із темним минулим. У Ретчетта над правим оком є ​​зловісний шрам. Раніше ця людина була причетна до злочинів, які йому легко сходили з рук.

Скриншоти з фільму

Турист

В цьому фільму Джонні грає зворушливий образ американського туриста Френка Тапело, який приїжджає до Італії, щоб залікувати душевну рану.

У Венеції він знайомиться з незвичайною жінкою, на ім'я Еліза, яку зіграла голівудська акторка Анджеліна Джолі. Поранене серце Френка, схоже, готове здатися новій коханій. Проте їхні плани порушує вир інтриг і небезпек.

Скриншоти з фільму

Факти із життя Джонні Деппа

У 2012 році Джонні Депп з'явився в Книзі рекордів Гіннеса як найбільш високооплачуваний актор. В тому році йому вдалося заробити 75 мільйонів доларів.

Насправді прізвище актора Депп в перекладі з німецької мови означає "дурень". Сам Джонні ставиться до цього факту з гумором.

В актора навіть немає середньої шкільної освіти, не кажучи вже про будь-яку іншу. Він вирішив кинути школу у віці 16 років.

Сім’я Джонні Деппа так часто змінювала місця проживання, що коли йому виповнилося 15 років, він встиг пожити у 20 різних місцях.

Депп не любить гучних свят і великого скупчення людей. Крім цього артистові не подобається, коли до його персони проявляють підвищену увагу.

Актор ніколи не розлучається з піратським костюмом. Хоч би куди їхав, з ним завжди костюм Джека Горобця. В образі пірата він відвідує лікарні та підбадьорює хворих дітей.

Як актор змінювався протягом життя

Єдине, що можна сказати про зміни Джонні Деппа протягом життя, що актор як хороше вино - з кожним роком стає тільки кращим.

Джонні Депп в різні роки життя (фото:mptvimages.com)