У Джонни Деппа наконец-то ответили, поедет ли актер в Россию

На днях в сети широко распространялись слухи о поездке Джонни Деппа в Россию и записи совместной песни с российской группой. Официальных заявлений от актера не было, но и опровержений тоже.

Поедет ли Джонни Депп в экскурсию по России

Помощник актера сообщил на своей странице в Twitter, что известный "пират" не собирается посещать Россию.

Более того - он также расставил точки над "і" в слухах об обращении к россиянам на допремьерном показе фильма "Жанна Дюбарри".

"Нет. Это видео было снято для мирового релиза фильма. И никаких визитов в Россию не будет", - написал помощник Деппа.

Джонни Депп не собирается ехать в Россию (скриншот: twitter.com)

Что предшествовало этому заявлению

РосСМИ массово начали писать о том, что голливудский актер Джонни Депп собирается приехать в Россию для записи совместной песни с местной группой. Больше всего фанов шокировало то, что за обещание провести экскурсию по Москве актер снизил свой гонорар с 5 миллионов долларов до 370 тысяч!

Впоследствии стали появляться заявления о том, что Джонни Депп обратился к россиянам на допремьерном показе фильма "Жанна Дюбарри". В видео он якобы призвал их "беречь себя".

Однако на самом деле в переводе цитата звучит так: "Спасибо, что нашли время, чтобы посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я очень горжусь этим и надеюсь, что вам это понравится. Берегите себя и до скорой встречи".

То есть без всяких упоминаний о России. Таким образом, россияне в очередной раз "подмочили" свою репутацию и доказали, что мировым звездам до них нет никакого дела.