Джонні Депп у сторонці: де і коли дивитися нову версію легендарного фільму "Віллі Вонка" з Тімоті Шаламе

Історія фільму

Голлівудську зірку Джонні Деппа у новій версії фільму від Пола Кінґа замінить молодий, але не менш талановитий актор Тімоті Шаламе, який зіграв головну роль у фільмі "Дюна".

Тімоті Шаламе в ролі Віллі Вонки (фото: Getty images)

Нова стрічка, що є приквелом до відомого дитячого роману "Чарлі та шоколадна фабрика", розповість дивовижну історію про те, як найбільший у світі винахідник, фокусник і шоколатьє став тим самим видатним Віллі Вонкою.

Оригінальний дитячий фентезійний роман валлійського письменника Роальда Даля "Чарлі та шоколадна фабрика" екранізовували двічі - у 1971 та 2005 роках. У першій екранізації вже дорослого Вонку зіграв американський комік Джин Вайлдер. І саме його образ згодом став дуже популярним мемом "Condescending Wonka".

Джин Вайлдер в ролі Віллі Вонки (фото: Кіноріум)

А другий образ майстерно та бездоганно втілив Джонні Депп у стрічці Тіма Бертона. Після того, як на екрани вийшов фільм "Чарлі та шоколадна фабрика" з Деппом у головній ролі, важко собі уявити когось іншого в ролі Віллі Вонки, оскільки Джонні неповторний.

Джонні Депп в ролі Віллі Вонки (фото: Кіноріум)

Але тепер ця дивовижна роль чаклуна перейшла й до молодої зірки Тімоті Шаламе. І в третій екранізації роману, саме він доведе, що найкращі речі в житті починаються з мрії та покаже, як дійти до них за допомогою чаклунства і магії.

Хоча на головну роль розглядали ще й Том Холланд, Райан Гослінг та Езра Міллер. Але режисер обрав Тімоті навіть без проб, оскільки впевнений в його таланті.

Коли і де дивитися

Нова версія "Віллі Вонки" вийде на екрани 14 грудня 2023 та подарує глядачам незабутній зимовий настрій сповнений дивами та справжньою магією.



