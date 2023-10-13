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Джонни Депп в сторонке: где и когда смотреть новую версию легендарного фильма "Вилли Вонка" с Тимоти Шаламе

Когда и где смотреть новый фильм "Вилли Вонка" (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Любченко

В декабре 2023 года на большие экраны выйдет уже третья интерпретация романа "Вилли Вонка". И на этот раз главная роль шоколадного колдуна досталась Тимоти Шаламе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чего ожидать от новой экранизации одного из самых популярных фильмов "Вилли Вонки" и когда и где его можно будет посмотреть.

При подготовке материала были использованы источники: Кинориум.

История фильма

Голливудскую звезду Джонни Деппа в новой версии фильма от Пола Кинга заменит молодой, но не менее талантливый актер Тимоти Шаламе, сыгравший главную роль в фильме "Дюна".

 

Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки (фото: Getty images)

Новая лента, приквел к известному детскому роману "Чарли и шоколадная фабрика", расскажет удивительную историю о том, как крупнейший в мире изобретатель, фокусник и шоколатье стал тем самым выдающимся Вилли Вонкой.

Оригинальный детский фэнтезийный роман валлийского писателя Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" дважды экранизировали - в 1971 и 2005 годах. В первой экранизации уже взрослого Вонка сыграл американский комик Джин Уайлдер. И именно его образ впоследствии стал очень популярным мемом Condescending Wonka.

Джин Уайлдер в роли Вилли Вонки (фото: Кинориум)

А второй образ мастерски и безукоризненно воплотил Джонни Депп в ленте Тима Бертона. После того, как на экраны вышел фильм "Чарли и шоколадная фабрика" с Деппом в главной роли, трудно представить кого-то другого в роли Вилли Вонки, поскольку Джонни неповторим.

Джонни Депп в роли Вилли Вонки (фото: Кинориум)

Но теперь эта удивительная роль колдуна перешла и к молодой звезде Тимоти Шаламе. И в третьей экранизации романа именно он докажет, что лучшие вещи в жизни начинаются с мечты и покажет, как дойти до них с помощью колдовства и магии.

Хотя главную роль рассматривали еще и Том Холланд, Райан Гослинг и Эзра Миллер. Но режиссер избрал Тимоти даже без проб, поскольку уверен в его таланте.

Когда и где смотреть

Новая версия "Вилли Вонки" выйдет на экраны 14 декабря 2023 года и подарит зрителям незабываемое зимнее настроение наполненное чудесами и настоящей магией.


Ранее мы рассказывали о том, что Тимоти Шаламе показал первые фото в образе культового персонажа Джонни Деппа.

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фільмиДжонни Депп