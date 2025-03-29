Джон і Жаклін Кеннеді: астролог розкрила деталі загадкового шлюбу

"Почнемо з Жаклін. В її гороскопі присутня потужна "Печатка щастя", яка підтримувала її життєві сили, розширювала її обрії та створювала оптимальні можливості для матеріального добробуту. Сама по собі вона була людиною дуже низького рівня конфліктності", - розповіла Соловйова.

"Що стосується старшого за неї на 12 років чоловіка, то в нього також була "Печатка щастя", яка ще й слугувала вказівкою на матеріальний добробут та успіхи у професійній діяльності. Також в нього була конфігурація, яку ще називають "аспект руйнівника". Він слугує однією з вказівок на здатність порушувати спокій, бути джерелом безглуздої напруженості, створювати конфліктні ситуації та через свою безрозсудну хоробрість йти на невиправданий ризик, що призводить до негативних наслідків", - стверджує вона.

За словами астролога, в біографії Кеннеді можна побачити, як саме працює ця конфігурація. А ще вона навела цікавий факт, коли 13 травня 1956 року в черговому випуску журналу "Parade" відома американська астрологиня Джин Діксон опублікувала пророцтво, в якому стверджувала, що у 1960 році до влади прийде президент-демократ, який потім буде вбитий на посаді.

"Фактом залишиться те, що Кеннеді дійсно був кандидатом від демократів, він переміг у 1960 році, а у 1963 був застрелений у Далласі. Крім того, у нього діяв аспект, який активізував чуттєвість, заохочував розпусту та не давав можливості зробити остаточний вибір між жінками. Усім відомі амурні пригоди Кеннеді та його невірність дружині, тому тут також немає нічого дивного. Що стосується його сумісності з Жаклін, то дивним є те, що між ними взагалі не було тривалих конфліктів, попри усі його походеньки", - зауважила експерт.

"Тут можна пригадати історію про те, що стомлена усіма його зрадами, перша леді вирішила подати на розлучення, але її заможний свекор попросив невістку змінити гнів на милість, запропонувавши у якості компенсації мільйон доларів. Вона з легкістю погодилася та продовжила грати роль ідеальної дружини та матері, усіляко допомагаючи своєму велелюбному чоловікові у його політичній діяльності", - додала вона.

Жаклін та Джон Кеннеді (фото: GettyI mages)

На думку астролога, таку поведінку можна пояснити тим, що в них були схожі світогляди, життєві принципи та плани на майбутнє. І хоча між ними "не було глибокого психологічного зв’язку", в них були подібні уподобання та почуття прекрасного.

"Не можна назвати їх сексуальну сферу гармонійною, так само у цих стосунках вони обидва не розкривалися повністю за гендерним критерієм. Разом з цим вона давала йому так звану "Печатку щастя", завдяки чому він відчував повноту життя, радості, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримував шанс для розширення соціальних можливостей. А ось він давав їй "Печатку нещастя", через що в неї могли виникати відчуття надмірного контролю, холодності, обмежень, їй могло здаватися, що її чоловік хоче дистанціюватися від неї, відторгає її, вона могла відчувати неповагу чи зневагу до себе", - пояснила експерт.

"Крім того, у неї могло з’являтись відчуття дискомфорту, недовіри та навіть принизливості свого становища. Також вона якимось чином могла залежати від Джона. Ця конфігурація - одна із вказівок на можливе припинення тісного спілкування та розрив відносин. Зазвичай першим йде той, хто дає "Печатку нещастя". Якщо пригадати обставини завершення цього шлюбу, то так воно і вийшло: першим з цих стосунків "пішов" Кеннеді", - резюмувала вона.

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