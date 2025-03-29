Джон и Жаклин Кеннеди: астролог раскрыла детали загадочного брака

"Начнем с Жаклин. В ее гороскопе присутствует мощная "Печать счастья", которая поддерживала ее жизненные силы, расширяла ее горизонты и создавала оптимальные возможности для материального благополучия. Сама по себе она была человеком очень низкого уровня конфликтности", - рассказала Соловьева.

"Что касается ее старшего на 12 лет мужа, то у него также была "Печать счастья", которая еще и служила указанием на материальное благополучие и успехи в профессиональной деятельности. Также у него была конфигурация, которую еще называют "аспект разрушителя". Он служит одним из указаний на способность нарушать спокойствие, быть источником бессмысленной напряженности, создавать конфликтные ситуации и из-за своей безрассудной храбрости идти на неоправданный риск, что приводит к негативным последствиям", - утверждает она.

По словам астролога, в биографии Кеннеди можно увидеть, как именно работает эта конфигурация. А еще она привела интересный факт, когда 13 мая 1956 года в очередном выпуске журнала "Parade" известный американский астролог Джин Диксон опубликовала пророчество, в котором утверждала, что в 1960 году к власти придет президент-демократ, который затем будет убит на посту.

"Фактом останется то, что Кеннеди действительно был кандидатом от демократов, он победил в 1960 году, а в 1963 был застрелен в Далласе. Кроме того, у него действовал аспект, который активизировал чувственность, поощрял разврат и не давал возможности сделать окончательный выбор между женщинами. Всем известны амурные похождения Кеннеди и его неверность жене, поэтому здесь также нет ничего удивительного. Что касается его совместимости с Жаклин, то удивительно, что между ними вообще не было длительных конфликтов, несмотря на все его похождения", - отметила эксперт.

"Здесь можно вспомнить историю о том, что уставшая всеми его изменами, первая леди решила подать на развод, но ее богатый свекор попросил невестку сменить гнев на милость, предложив в качестве компенсации миллион долларов. Она с легкостью согласилась и продолжила играть роль идеальной жены и матери, всячески помогая своему любвеобильному мужу в его политической деятельности", - добавила она.

Жаклин и Джон Кеннеди (фото: GettyI mages)

По мнению астролога, такое поведение можно объяснить тем, что у них были схожие мировоззрения, жизненные принципы и планы на будущее. И хотя между ними "не было глубокой психологической связи", у них были подобные предпочтения и чувство прекрасного.

"Нельзя назвать их сексуальную сферу гармоничной, так же в этих отношениях они оба не раскрывались полностью по гендерному критерию. Вместе с этим она давала ему так называемую "Печать счастья", благодаря чему он чувствовал полноту жизни, радости, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получал шанс для расширения социальных возможностей. А вот он давал ей "Печать несчастья", из-за чего у нее могли возникать ощущения чрезмерного контроля, холодности, ограничений, ей могло казаться, что ее муж хочет дистанцироваться от нее, отторгает ее, она могла чувствовать неуважение или пренебрежение к себе", - пояснила эксперт.

"Кроме того, у нее могло появляться ощущение дискомфорта, недоверия и даже унизительности своего положения. Также она каким-то образом могла зависеть от Джона. Эта конфигурация - одно из указаний на возможное прекращение тесного общения и разрыв отношений. Обычно первым идет тот, кто дает "Печать несчастья". Если вспомнить обстоятельства завершения этого брака, то так оно и получилось: первым из этих отношений "ушел" Кеннеди", - резюмировала она.

Вас может заинтересовать