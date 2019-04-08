Анджелина Джоли закрутила роман с голливудской звездой: Бред Питт обеспокоен

Анджелина Джоли (фото: Getty Images)

Анджелина Джоли обрела женское счастье с Колином Фарреллом

Анджелина Джоли закрутила новый роман - ее избранником стал знаменитый актер Колин Фаррелл.

Как пишут западные таблоиды, Джоли в последнее время стали все чаще замечать в компании одного из самых красивых и сексуальных мужчин планеты по версии журналов People и Company.

Интересно, что по сведениям издания The Globe, Анджелина и Колин уже встречались раньше. Искра между голливудскими звездами вспыхнула в 2003 году, когда они вместе принимали участие в съемках знаменитой картины Оливера Стоуна "Александр".

Анджелина Джоли (фото: wikipedia.org)

Из достоверных источников стало известно, что знаменитости решили возобновить отношения пару месяцев назад.

"Каждый из них прошел долгий путь с тех безумных дней, когда они в последний раз были вместе. Колин совершенно изменился (в прошлом актер страдал от пристрастия к алкоголю и наркотикам - ред.). Он очень порядочный человек... Анджелина всегда получает то, что захочет, и нельзя отрицать, что между ними есть химия", - рассказал один из друзей Джоли изданию RadarOnline.com.

Колин Фаррелл (фото: wikipedia.org)

В тоже время в окружении Анджелины говорят, что ее бывший муж Брэд Питт очень обеспокоен новым романом бывшей жены. Якобы Питт категорично не хочет видеть Фаррелла рядом со своими детьми, так как боится, что Колин может "сорваться" и оказать пагубное влияние на наследников Брэда и Анджелины.

Анджелина Джоли и Брэд Питт (фото: wikipedia.org)

Ранее мы писали о том, что Джоли вышла в свет со всеми шестью детьми - звездное семейство посетило показ картины "Мальчик, который обуздал ветер" в Нью-Йорке.