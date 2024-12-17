Джим Керрі передумав йти на пенсію: що актор каже про свою подальшу кар'єру

Як Джим Керрі коментує свою подальшу діяльність

Зокрема, зірка кіно сказав, що не збирається завершувати акторську кар'єру. Вже днями, 20 грудня, відбудеться прем'єра третьої частини стрічки за його участі. У фільмі "Їжак Сонік 3" актор зіграв роль Роботніка та його дідуся.

Як зазначає джерело, раніше у мережі пліткували про те, що Джим погодився на зйомки через брак грошей. Але у своїх інтерв'ю зірка спростував такі твердження та підкреслив, що жартував про гроші і насправді справа не в них.

Також Керрі говорить, що справді задумувався над тим, щоб зробити паузу у кар'єрі, але в більшій мірі він мав на увазі відпочинок на певний час від акторської роботи.

Джим Керрі у стрічці "Завжди кажи так" (фото: Кінорум)

Джим говорить, що йому запропонували роль у новому проєкті, а тому він вирішив, що поки не хоче прощатися зі своєю роботою у кіно.

На думку знаменитості, "правильна ідея" робить його знову відкритим до зйомок, навіть у нових частинах "Маски" чи фільмі "Як Грінч викрав Різдво".

"Я сказав, що хотів би піти на пенсію, але я думаю, що говорив більше про відпочинок. Тому що як тільки на вашому шляху з'являється хороша ідея, або група людей, з якими вам дійсно сподобалося працювати, і все таке, це просто змінюється", - пояснив селебриті.

Що відомо про Джима Керрі

Канадсько-американський актор та комік народився у Ньюмаркеті, Канада. Шалений успіх у його кар'єрі відбувся в 1990-х роках після участі в телешоу "У яскравих барвах". Після цього послідувала низка яскравих фільмів за участю Керрі, які зробили його відомим на весь світ та справжнім народним улюбленцем.

У числі таких стрічок: "Маска", "Ейс Вентура", "Тупий та ще тупіший", "Брюс Всемогутній", "Шоу Трумана", "Вічне сяйво чистого розуму" та інші. Двічі Керрі номінували на премію "Золотий глобус".

Окрім акторства, зірка також залишається одним із найбільш високооплачуваних коміків у США.

Джим Керрі у стрічці "Брюс Всемогутній" (фото: Кінорум)

Через брак грошей у родині Джиму довелося почати працювати в 13-річному віці. Родина була настільки бідною, що їй навіть не було чим платити за будинок. А тому деякий час сім'я мешкала на стоянці автофургонів у старенькому автопричепі.

Актор пізніше говорив: "Моєму батьку не щастило в бізнесі, бо він був занадто добрим. З цього я зробив висновок, що не варто бути занадто добрим, коли справи йдуть на гірше".