Джей Ло запалила у весільній сукні від українського бренду з цікавим вирізом (відео)

Дженніфер Лопес у новому кліпі “Can't Get Enough” дуже весело зтанцювала у весільній сукні від українського бренду FROLOF.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кліп та Instagram-профіль артистки.
У своєму новому кліпі Дженніфер Лопес змінила кілька весільних суконь, розповідаючи історію свого кохання та весілля. Одна з них від українського дизайнера Івана Фролова. І варто сказати, що вона є дуже цікавою та незвичною.
Ця біла сукня має пікантні вирізи у формі сердець. Відомо, що саме вона створена у єдиному екземплярі та була заброньована співачкою одразу після показу колекції "Song to Song" у Лондоні у 2023 році.
Навіть попри любов Джей Ло до сміливих образів, ця сукня досить відверта й для неї. Але саме вона додає шарму цілісному образу співачки та робить її весілля у кліпі більш розкутим та вільним. А запальні танці лише довершують цю картину.
Варто зауважити, що сукня, яку вибрала Дженніфер і сьогодні залишається унікальною, оскільки вона не лише має характерні вирізи для дизайнера у формі серця, а ще й оздоблена великою кількістю ручної вишивки кристалами.
Її образ доповнює біла фата з трендовим бантом, що є трендом 2024 року, а також весільний букет яскраво-рожевого кольору і масивні сережки з камінцями.
А ось зачіску Лопес обрала просту, вона просто вирівняла волосся та заплела маленький хвостик фатою, а все інше волосся залишила розпущеним. Таким чином її образ у сукні від Фролова вийшов дуже цікавим та незвичайним.
Також варто зауважити, що одяг від Івана Фролова полюбляють Бейонсе, Mаneskin, Кайлі Міноуг, Сара Мішель Геллар. Також його сукні часто можна помітити в гардеробі української співачки Тіни Кароль.
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