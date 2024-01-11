Джей Ло зажгла в свадебном платье от украинского бренда с интересным вырезом (видео)

Джей Ло зажгла в свадебном платье от украинского бренда

В своем новом клипе Дженнифер Лопес сменила несколько свадебных платьев, рассказывая историю своей любви и свадьбы. Одна из них от украинского дизайнера Ивана Фролова. И стоит сказать, что она очень интересная и необычная.

Это белое платье имеет пикантные вырезы в форме сердец. Известно, что именно она создана в единственном экземпляре и забронирована певицей сразу после показа коллекции "Song to Song" в Лондоне в 2023 году.

Даже несмотря на любовь Джей Ло к смелым образам, это платье достаточно откровенное и для нее. Но именно она придает шарму целостному образу певицы и делает ее свадьбу в клипе более раскрепощенной и свободной. А зажигательные танцы только довершают эту картину.

Стоит отметить, что платье, которое выбрала Дженнифер и сегодня остается уникальным, поскольку оно не только имеет характерные вырезы для дизайнера в форме сердца, но и украшено большим количеством ручной вышивки кристаллами.

Ее образ дополняет белая фата с трендовым бантом, трендом 2024 года, а также свадебный букет ярко-розового цвета и массивные серьги с камнями.

А вот прическу Лопес выбрала простую, она просто выровняла волосы и заплела маленький хвостик фатой, а все остальные волосы оставили распущенными. Таким образом, ее образ в платье от Фролова получился очень интересным и необычным.

Также стоит заметить, что одежду от Ивана Фролова любят Бейонсе, Maneskin, Кайли Миноуг, Сара Мишель Геллар. Также его платья часто можно увидеть в гардеробе украинской певицы Тины Кароль.