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Джей Ло приголомшила мережу молочною та витонченою сукнею (фото)

Неділя 21 квітня 2024 14:39
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Джей Ло приголомшила мережу молочною та витонченою сукнею (фото) Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлія Любченко

Дженніфер Лопес показала, як вона носить витончену молочну сукню, що підкреслює її фігуру.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео співачки.

Дженніфер Лопес показала молочну сукню

Джей Ло часто приємно дивує своїх фоловерів цікавими образами, які підкреслюють її чудову фігуру та демонструють статус зірки.

Цього разу Дженніфер вирішила показати на собі розкішну сукню молочного кольору. Вона має довжину міді та цікаве драпірування. Ця сукня чудового підкреслює тонку талію співачки та її стегна.

На перший погляд, сукня проста і немає нічого особливого, але на Дженніфер вона виглядає просто приголомшливо.

Лопес доповнила свій ніжний образ коричневими гостроносими туфлями, які неймовірно гарно вписуються у загальну картинку та поєднуються з молочним кольором, роблячи його більш оригінальним.

Також свій образ артистка доповнила сумкою, яка має майже такий самий колір, як і сукня та має цікавий принт у коричневих тонах. Лопес у якості аксесуарів вибрала масивні браслети, ймовірно, золоті.

Цього разу зачіска співачки також є особливою, адже вона цікаво вклала чубчик та залишила волосся розпущеним. В такому образі зірка влаштувала дефіле вдома.

Раніше ми розповідали, як змінилась шкіра Джей Ло з віком.

Також читайте, як Джей Ло показала спокусливі та естетичні кадри у спідній білизні.

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