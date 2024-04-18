Джей Ло показала, як за 20 років змінилась її шкіра: така як всі

Джей Ло показала, як за 20 років змінилась її шкіра

Зовнішності Джей Ло заздрять мільйони жінок у світі, адже її фігура та зовнішні дані, саме тому вона вважається однією з найкрасивіших та привабливих жінок. Але насправді й Дженніфер піддається віковим змінам.

54-річна співачка опублікувала фото 2004 року та ще одне цього року і довела, що вона справді змінилася, попри всі свої процедури краси та грамотний догляд. Звісно, Джей Ло виглядає приголомшливо і у 54, але це результат її роботи над собою.

Жінка не приховує, що багато часу приділяє догляду за собою. Вона займається спортом та регулярно ходить до косметолога, саме тому її шкіра має значно молодший вигляд, ніж на 54 роки. Проте різниця з 34-річною Дженніфер є.

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Так, зірка порівняла себе у 34 та 54, вона просто показала колаж з двома фотокартками. Варто сказати, що різниця є, але не критична і наразі співачка все ще залишається прикладом для багатьох жінок у світі.

До речі, варто нагадати, що тоді вона була заручена з Беном Аффлеком, а тепер заміжня за ним, тоді її кар'єра йшла вгору, і зараз вона все ще на вершині.