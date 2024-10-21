Дженніфер Лоуренс стане мамою вдруге

Так, розмови про вагітність Лоуренс пішли після того, як папараці зняли її в Лос-Анджелесі - вона прямувала на вечерю і не особливо приховувала свій кругленький животик.

Згодом з'ясувалося, що актриса та її 40-річний чоловік чекають на другу дитину. Крім публікації на сайті, ця новина також з'явилася в офіційних соціальних мережах видання.

"Вітаємо Дженніфер Лоуренс! Оскароносна актриса чекає на другу дитину від свого чоловіка - власника художньої галереї Кука Мароні", - написав журнал у підписі до допису, додавши, що представники Лоуренс підтвердили виданню радісну новину.

До слова, Дженніфер та її коханий Кук Мароні, які уклали шлюб у жовтні 2019 року, вже виховують 2-річного сина Сая.

В інтерв'ю журналу Interview Magazine у червні 2023 року Лоуренс обговорила з 52-річною актрисою Кемерон Діас, як поява сина змінила її погляд на папараці.

"Я роблю все можливе. Я так нервувала, коли була вагітна. Мене знімали, і я думала: "Як, чорт забирай, я буду відбиватися, коли вони почнуть фотографувати мою дитину?". Потім, щойно він народився, я зрозуміла, що моя енергія для нього важливіша за все інше. Я знаю, що він відчує, якщо я почну хвилюватися перед тим, як вийти з дому, або відчує, що я злюся, коли ми будемо на вулиці. І це вплине на нього", - відповіла зірка, коли Діас запитала, як вона захищає свого сина від уваги папараці.

Дженніфер також відзначила переваги свого чоловіка, заявивши, що 39-річний арт-директор є "найкращим батьком у світі", натякаючи на те, що він бере активну участь у турботі про малюка.