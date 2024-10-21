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Дженнифер Лоуренс станет мамой во второй раз

Дженнифер Лоуренс (фото: Кинориум)
Автор: Иванна Пашкевич

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс беременна вторым ребенком.

Эту информацию подтвердил журнал Vogue представитель знаменитости, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Так, разговоры о беременности Лоуренс пошли после того, как папарацци засняли ее в Лос-Анджелесе - она направлялась на ужин и не особо скрывала свой округлившийся животик. 

Впоследствии выяснилось, что актриса и ее 40-летний муж ждут второго ребенка. Помимо публикации на сайте, эта новость также появилась в официальных социальных сетях издания.

"Поздравляем Дженнифер Лоуренс! Оскароносная актриса ждет второго ребенка от своего мужа - владельца художественной галереи Кука Марони", - написал журнал в подписи к сообщению, добавив, что представители Лоуренс подтвердили изданию радостную новость.

 

К слову, Дженнифер и ее возлюбленный Кук Марони, которые заключили брак в октябре 2019 года, уже воспитывают 2-летнего сына Сая.

В интервью журналу Interview Magazine в июне 2023 года Лоуренс обсудила с 52-летней актрисой Кэмерон Диас, как появление сына изменило ее взгляд на папарацци.

"Я делаю все возможное. Я так нервничала, когда была беременна. Меня снимали, и я думала: "Как, черт возьми, я буду отбиваться, когда они начнут фотографировать моего ребенка?". Потом, как только он родился, я поняла, что моя энергия для него важнее всего остального. Я знаю, что он почувствует, если я начну волноваться перед тем, как выйти из дома, или почувствует, что я злюсь, когда мы будем на улице. И это повлияет на него", - ответила звезда, когда Диас спросила, как она защищает своего сына от внимания папарацци.

Дженнифер также отметила преимущества своего мужа, заявив, что 39-летний арт-директор является "лучшим отцом в мире", намекая на то, что он принимает активное участие в заботе о малыше.

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