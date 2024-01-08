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Дженніфер Лопес показала образ "Латиноамериканської Барбі" (фото)

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлія Любченко

Дженніфер Лопес любить вражати своїми стильними образами, які обов’язково мають підкреслювати її фігуру.

Про те, як Лопес втілила образ "Латиноамериканської Барбі", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку моделі.

Джей Ло показала образ "Латиноамериканської Барбі"

Дженніфер Лопес завжди демонструє екстравагантні та стильні образи і хоч всі прихильники співачки до цього звикли, вона щоразу дивує та навіть вражає. 

Для Джей Ло важливо створювати нові цікаві образи, які залишаться в пам’яті надовго.Оскільки вона має змогу часто виходити на різні світські заходи, то й має можливість підбирати для себе чудові образи. 

Цього разу Лопес показала дуже жіночий та цікавий образ, який вона сама назвала "Латиноамериканська Барбі". І це зовсім не та барбі, яку можна собі уявити. Майже жодних рожевих деталей, а замість цього - чорний колір та стриманий макіяж.

Дженніфер Лопес в образі Барбі (фото: instagram.com/jlo)

Джей Ло обрала чорний костюм, що складається з короткого топу та спідниці з розрізом, що дозволяє милуватися підкачаними ногами артистки. Спідниця підкреслює талію та стегна, а ось топ додає елегантності. 

Свій образ "Латиноамериканської Барбі" співачка доповнила ніжно-рожевими туфлями човниками на застібках та масивними сережками з каменями. А ще вона не забула й про каблучки.

Також Лопес зробила дуже милу і стильну зачіску, спочатку жінка просто накрутила волосся, щоб вийшли модні локони, а потім зібрала на потилиці "мальвінку" й спереду гарно вклала чубчик по дві сторони. Весь цей образ дійсно нагадує ляльку Барбі, яка завжди виглядає красиво, стильно та модно. 

А ось макіяж Дженніфер обрала стриманий, вона нафарбувала персикові губи та виділила очі, вилиці й, звісно ж, нафарбувала вії, які завершують досить спокійний макіяж очей.

Дженніфер Лопес в образі Барбі (фото: instagram.com/jlo)

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