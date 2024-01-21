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Дженніфер Лопес хизується підтягнутою фігурою в сексуальному червоному комплекті білизни (фото)

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлія Любченко

Дженніфер Лопес вже не вперше стає обличчям колекції спідньої білизни бренду Intimissimi і зараз зірка показала чергове вбрання від цього бренду.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Дженніфер Лопес похизувалась фігурою у спідній білизні

Дженніфер вирішила не чекати Дня всіх закоханих і вже зараз показати фото у комплекті червоного кольору, та ще й на фоні червоних троянд. 

Річ в тому, зірка вже неодноразово демонструвала фотографії з рекламного кампейну для Intimissimi, але зараз вона була у домашній атмосфері, яка розкриває нові грані комплекту. 

До речі, варто зауважити, що цей самий комплект з колекції Intimissimi, яка присвячена Дню святого Валентина. 

На новій фотографії 54-річна суперзірка, яка одружена з актором Беном Аффлеком, демонструє свою чудову та підтягнуту фігуру. Співачка виглядає сяючою та щасливою. 

Її комплект складається з мереживного бюстгальтера, трусиків та атласного халата червоного кольору. До речі, троянди, що стоять у двох вазах також мають насичений червоний колір.

Своє волосся Дженніфер вирішила зібрати в акуратну зачіску на потилиці та залишити кілька локонів на обличчі.

Цього разу Лопес вирішила не надягати жодних прикрас чи аксесуарів окрім обручки. А ось макіяж артистки складається з рум’ян, бронзера для сонячного сяйва, та рожево-золотих тіней для повік і нафарбованих вій.

Цілком образ Джей Ло виглядає дуже романтичним та домашнім, адже вона, скоріше за все, проводила цей вечір зі своїм коханим чоловіком. 

Дженніфер Лопес похизувалась фігурою у розкішному комплекті (фото: instagram.com/jlo)

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