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Дженніфер Еністон натякнула на заручини (фото)

Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/interviewmag)
Автор: Юлія Любченко

Дженніфер Еністон з’явилась на церемонії SAG Awards та своєю каблучкою на безіменному пальці викликала чутки про заручини.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильників Еністон.

Дженніфер Еністон спровокувала чутки про заручини

На 30-й щорічній церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США шанувальники помітили на безіменному пальці акторки каблучку з великим діамантом і вирішили, що 55-річна Дженніфер збирається вийти заміж.

Фотографії, які демонструють саме ту каблучку, яка сяяла на фоні її срібної сукні від відомого бренду Celine, але дорогоцінний аксесуар все ж привертав увагу до себе. Тому шанувальники сподіваються, що незабаром акторка може оголосити про свої заручини. 

Дженніфер Еністон натякнула на заручини (фото: Getty images)

За офіційною інформацією, Еністон останні 5 років ні з ким не зустрічається, проте останнім часом дуже зблизилася з Девідом Швіммером, це сталося після смерті Меттью Перрі. Було б цікаво, якби все закінчилося весіллям "Росса" і "Рейчел", тим паче актори зізнавалися, що були закохані одне в одного під час зйомок "Друзів".

Однак у минулому Дженніфер вже двічі виходила заміж. Її першим чоловіком став популярний актор Бред Пітт у 2000-му році, після чого вони розлучилися після 5 років шлюбу, і це розлучення стало одним з найгучніших розлучень у Голлівуді.

Потім зірка "Друзів" та "Ранкового шоу" заручилася з Джастіном Теру у 2012-му році, і вони одружилися через три роки, але потім крізь 6 років сімейного життя, пара розлучилася. 

Після цього особисте життя акторки стало таємницею для всіх, проте сама вона жодного разу навіть не натякнула на наявність коханого чоловіка у своєму житті. Але після її останнього виходу у світ, залишається лише чекати від Еністон гарних новин.

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