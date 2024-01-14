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Джек-пот у гаманці: яка українська купюра може принести вам 30 тисяч гривень

Скільки коштують купюри з рідкісними номерами (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Не секрет, що деякі купюри можуть коштувати більше за номінал. Це пояснюється тим, що нумізмати та просто колекціонери рідкісних речей цікавляться незвичайними екземплярами з бракованих партій. Але не менший попит мають купюри з "щасливими" номерами.

Яка купюра може принести вам навіть 30 тисяч гривень та як знайти джек-пот у власному гаманці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.

У чому особливість цінної купюри

Так, днями користувач мережі розмістив на сайті свій лот - купюру номіналом 1 тисяча гривень. Її виготовили у 2019 років. На перший погляд здається, що ця банкнота нічим не відрізняється від інших. 

1 тисяча гривень (фото: violity.com)

Але варто лише придивитися до її номера, і усе стане зрозуміло. Річ у тому, що купюра отримала "магічний" код - БА5555555. Подібні повтори однієї цифри роблять банкноту унікальною.

Люди люблять "красиві" цифри, вважають як щасливими та просто готові переплачувати, аби отримати незвичайну купюру.

Купюра з незвичайним номером (фото: violity.com)

Скільки коштують банкноти з рідкісними номерами

Зазвичай купюри з "магічними" номерами не оцінюють занадто високо. Втім, через те, що на цій банкноті повторюється лише одна цифра, її власник вирішив зірвати куш.

Скільки можна отримати за купюру з цікавими номерами (фото: violity.com)

Він оцінив свою 1 тисячу у 30 тисяч. При цьому "торгуватися" власник не хоче. Він не став встановлювати мінімальну суму, аби дати нумізматам самостійно робити ставки. Замість цього чоловік хоче отримати фіксовану ціну, або ж більшу, якщо купюра зацікавить декількох користувачів.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що подружжя випадково знайшло таємну кімнату у своєму 200-річному будинку і сильно здивувалося.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, яка 1 гривня коштує 35 тисяч.

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