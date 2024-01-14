Джек-пот у гаманці: яка українська купюра може принести вам 30 тисяч гривень

У чому особливість цінної купюри

Так, днями користувач мережі розмістив на сайті свій лот - купюру номіналом 1 тисяча гривень. Її виготовили у 2019 років. На перший погляд здається, що ця банкнота нічим не відрізняється від інших.

1 тисяча гривень (фото: violity.com)

Але варто лише придивитися до її номера, і усе стане зрозуміло. Річ у тому, що купюра отримала "магічний" код - БА5555555. Подібні повтори однієї цифри роблять банкноту унікальною.

Люди люблять "красиві" цифри, вважають як щасливими та просто готові переплачувати, аби отримати незвичайну купюру.

Купюра з незвичайним номером (фото: violity.com)

Скільки коштують банкноти з рідкісними номерами

Зазвичай купюри з "магічними" номерами не оцінюють занадто високо. Втім, через те, що на цій банкноті повторюється лише одна цифра, її власник вирішив зірвати куш.

Скільки можна отримати за купюру з цікавими номерами (фото: violity.com)

Він оцінив свою 1 тисячу у 30 тисяч. При цьому "торгуватися" власник не хоче. Він не став встановлювати мінімальну суму, аби дати нумізматам самостійно робити ставки. Замість цього чоловік хоче отримати фіксовану ціну, або ж більшу, якщо купюра зацікавить декількох користувачів.