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Джек-пот в кошельке: какая украинская купюра может принести вам 30 тысяч гривен

Сколько стоят купюры с редкими номерами (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Не секрет, что некоторые купюры могут стоить больше номинала. Это объясняется тем, что нумизматы и просто коллекционеры редких вещей интересуются необычными экземплярами из бракованных партий. Но не меньшим спросом пользуются купюры со "счастливыми" номерами.

Какая купюра может принести вам даже 30 тысяч гривен и как найти джек-пот в собственном кошельке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity .

В чем особенность ценной купюры

Так, на днях пользователь сети разместил на сайте свой лот - купюру номиналом 1 тысяча гривен. Ее изготовили в 2019 году. На первый взгляд кажется, что банкнота ничем не отличается от других.

1 тысяча гривен (фото: violity.com)

Но стоит только присмотреться к ее номеру, и все станет ясно. Дело в том, что купюра получила "магический" код - БА5555555. Подобные повторы одной цифры делают банкноту уникальной.

Люди любят "красивые" цифры, считают счастливыми и просто готовы переплачивать, чтобы получить необычную купюру.

Купюра с необычным номером (фото: violity.com)

Сколько стоят банкноты с редкими номерами

Обычно купюры с "волшебными" номерами не оценивают слишком высоко. Впрочем, из-за того, что на этой банкноте повторяется только одна цифра, ее владелец решил сорвать куш.

Сколько можно получить за купюру с интересными номерами (фото: violity.com)

Он оценил свою 1 тысячу в 30 тысяч. При этом "торговаться" владелец не хочет. Он не стал устанавливать минимальную сумму, чтобы дать нумизматам самостоятельно делать ставки. Вместо этого мужчина хочет получить фиксированную цену или же большую, если купюра заинтересует нескольких пользователей.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что супруги случайно нашли тайную комнату в своем 200-летнем доме и сильно удивились.

Кроме этого, недавно стало известно, какая 1 гривна стоит 35 тысяч.

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