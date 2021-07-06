"Джаз на Днепре-2021": что ждет гостей фестиваля в этом году

По его словам, локацию также выбрали новую, чтобы избежать массового скопления людей - парк им. Тараса Шевченко. На фестивале будет работать около 10 разнообразных локаций, только одна - основная сцена, платная, на остальные вход будет свободный.

"Люди очень соскучились по живым выступлениям. В этом году мы проведем офлайн формат, потому что имеем уверенность в том, что сможем провести фестиваль на достойном уровне с соблюдением всех карантинных норм. Джазовый фестиваль - одна из важных составляющих программы Бориса Филатова "Культурная столица" и мы очень рады, что в этом году мы сможем его реализовать", - отметил Григорий Гельфер.

Программа "Джаза на Днепре" довольно разнообразна: будут и известные мировые музыканты, и украинские, и локальные звезды, и молодые исполнители.

Так, 16 июля на открытии фестиваля выступит понтонный оркестр со своим шоу на открытой сцене у главного входа в парк Шевченко (возле колонн) - Rising stars stage. Сюда организаторы пригласили 5 команд из разных стран: две из Украины, Польши, Франции и австралийско-американский коллектив. В частности, здесь выступит коллектив нашего земляка Даниила Винарикова.

"Основная сцена - единственная платная локация фестиваля. Она будет работать два дня, 17 и 18 июля. Мы перенесли в этом году ее в помещение Летнего театра. 17 июля в 19:00 в первом отделении выступит трио Джеки Террассона, наши зрители его уже знают и любят. Он представит свою авторскую программу "53". Во втором отделении мы ждем сенсационного исполнителя - это трубач Авишай Коэн и его коллектив Big Vicious. В этом году отмечается столетний юбилей Астора Пьяццоллы. Для программы, посвященной ему, мы впервые пригласили в Украину итальянского композитора Марио Стефано Пьетродарки, который выступит 18 июля на основной сцене с днепровским квинтетом. А во втором отделении выступит испанская исполнительница Buika", - рассказала арт-директор фестиваля Анна Рускевич.

Будет работать также и экспериментальная ночная локация Night white stage. Она ориентирована на молодежь. 16 июля площадка начнет работу с джем-сейшен исполнителей с Rising stars stage, программу продолжит dj из Киева Ксения Палфи. 17 июля выступит Евгений Гончаров, Николь Рашель.

Программа оба дня начнется в 22:30.

"Будет также локация Jazz Cats. Мало кто знает, но джазовые музыканты между собой называют друг друга котиками. Поэтому будет выставка кошек и собак из приютов, и возможно кто-то из гостей фестиваля пойдет домой с новым четвероногим другом", - добавила Анна Русскевич.

Через карантинные ограничения вход на основную сцену, согласно законодательству, возможно лишь при наличии отрицательного теста на коронавирус. Для удобства гостей мероприятия стоимость теста включена в стоимость билета.

"Это процедура, которая позволит всем гостям фестиваля чувствовать себя в безопасности. В лаборатории "Инвитро" те, кто приобрел билет, смогут сдать тест на антиген коронавируса. Исследование проводится с использованием наиболее точных тест-систем. Результаты теста действуют 72 часа. Мы рекомендуем проходить тестирование не ранее 15 июля. При наличии билета на основную сцену, гости фестиваля могут обратиться в любое отделение "Инвитро" в Днепре и сдать мазок из носа. 15 и 16 июля все отделения будут работать с 07:00 до 16:00. 17 июля тестирование можно пройти с 8:00 до 16:00. Дополнительно в субботу также будет работать отделение на площади Соборной до 18:00. 18 июля тестироваться можно с 07:00 до 12:00. Результаты можно получить уже через 30 минут, они будут отправлены на электронную почту", - рассказал заведующий клинико-диагностической лаборатории "Инвитро" Павел Набока.

Детали о фестивале можно найти на официальном сайте.