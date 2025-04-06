Шлюб Бібера під загрозою? Астролог дала несподіваний прогноз для пари

До бурхливого особистого життя Джастіна Бібера та його дружини Гейлі (у дівоцтві - Болдуїн) прикуто увагу мільйонів фанів. Вони знайомі ще з 2009 року, дівчину називали "сталкеркою" співака, але нині вони одружені та виховують первістка. Втім, чи зможуть їхні стосунки довго протриматися?

"Почнемо з Гейлі. В її космограмі можна побачити дуже потужну комбінацію, яку ще називають "аспектом зірки, лідера та підприємливості". Цей аспект надає яскравості, вказує на успіх і вміння завойовувати увагу оточуючих, а також - успішно підпорядковувати їх собі. Така людина здатна швидко запалюватись і запалювати своїм ентузіазмом інших", - пояснила експерт.

"Це - одна з вказівок на здатність досягти популярності, а для жінок - на шлюб з відомою особистістю, але в деяких випадках чоловік при цьому може виявитися диктатором. Тут варто пригадати про появу у ЗМІ інсайдів про складність у спілкуванні моделі з її чоловіком. Він нібито іноді відмовляється з нею розмовляти упродовж декількох днів через те, що звик усе робити так, як йому заманеться, а вона від цього не в захваті та намагається "боротися" з цим", - зазначила вона.

Окрім цього, додала Соловйова, у Гейлі присутні конфігурації, які говорять про можливі часті розчарування, душевні хвилювання, емоційну нестабільність, імпульсивність, ексцентричність і навіть усілякі нещасливі випадки. Також присутній аспект, який свідчить про можливість випадкових зв’язків, розриву стосунків і розлучень.

Гейлі та Джастін Бібери (фото: instagram.com/justinbieber)

"Сама Гейлі взагалі неконфліктна. А ось Джастін навпаки має підвищену конфліктність. Ба більше: в його космограмі присутня конфігурація, яку в давнину називали "печатка Сатани". Це аспект затьмарення свідомості та спокус. Така людина може швидко втрачати здатність радіти життю, вона недовірливо ставиться до оточуючих, страждає хронічною підозрілістю, швидко розчаровується, проявляє прискіпливість", - заявила астролог.

"Крім того, в житті такої людини можливі регулярні кризові ситуації 1 раз на приблизно 7 років. У той же час, у нього присутня "Печатка щастя", яка суттєво пом’якшує дію "печатки Сатани", завдяки чому він відчуває повноту життя, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримує розширення соціальних можливостей. Він - щасливчик і улюбленець Фортуни. Це - одна з вказівок на матеріальний добробут", - додала вона.

В стосунках Гейлі та Джастіна, вважає Соловйова, середній рівень конфліктності. Але в них не збігаються світогляд, цінності, плани на життя, немає глибокого психологічного зв’язку, хоча й вони здатні піклуватися один про одного, в них можуть бути схожими відчуття прекрасного, смаки, звички.

Гейлі та Джастін (фото: instagram.com/justinbieber)

"Також немає повної гармонії на сексуальному рівні, але вони обидва повністю розкривають себе за гендерним принципом: вона - як жінка, він - як чоловік. З точки зору збитків чи зиску ці стосунки для обох індиферентні: вони обидва нічого не втрачають, але й не набувають ніяких серйозних статків від цих стосунків. Гейлі дає Джастіну "Печатку щастя", виступаючи його "енергетичним донором", - розповіла астролог.

А Джастін у відповідь дає їй так звану "Печатку нещастя", через що в його обраниці може виникати відчуття надмірного контролю, обмежень. Їй, зазначає астролог, може здаватися, що чоловік хоче дистанціюватися від неї, відторгає її, вона може відчувати неповагу чи зневагу до себе.

"Крім того, у неї може з’являтись відчуття дискомфорту, недовіри та навіть принизливості свого становища. Також вона якимось чином може залежати від Джастіна. Ця конфігурація - одна із вказівок на можливе припинення тісного спілкування та розрив відносин. Зазвичай першим йде той, хто дає "Печатку нещастя". У цьому випадку - це Джастін. Цікаво, що, коли вони переривали свій роман напочатку 2016 року, багато хто пояснював це поведінкою саме Джастіна, який ніяк не міг визначитися зі своїм попереднім романом з Селеною Гомес", - резюмувала Соловйова.