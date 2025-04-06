Брак Бибера под угрозой? Астролог дала неожиданный прогноз для пары

К бурной личной жизни Джастина Бибера и его жены Хейли (в девичестве - Болдуин) приковано внимание миллионов фанов. Они знакомы еще с 2009 года, девушку называли "сталкершей" певца, но сейчас они женаты и воспитывают первенца. Впрочем, смогут ли их отношения долго продержаться?

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, уйдет ли Джастин от Хейли и что об их отношениях "говорят" звезды.

"Начнем с Хейли. В ее космограмме можно увидеть очень мощную комбинацию, которую еще называют "аспектом звезды, лидера и предприимчивости". Этот аспект придает яркости, указывает на успех и умение завоевывать внимание окружающих, а также - успешно подчинять их себе. Такой человек способен быстро зажигаться и зажигать своим энтузиазмом других", - пояснила эксперт.

"Это - одно из указаний на способность достичь популярности, а для женщин - на брак с известной личностью, но в некоторых случаях мужчина при этом может оказаться диктатором. Здесь стоит вспомнить о появлении в СМИ инсайдов о сложности в общении модели с ее мужем. Он якобы иногда отказывается с ней разговаривать в течение нескольких дней из-за того, что привык все делать так, как ему заблагорассудится, а она от этого не в восторге и пытается с этим "бороться"", - отметила она.

Кроме этого, добавила Соловьева, у Хейли присутствуют конфигурации, которые говорят о возможных частых разочарованиях, душевных волнениях, эмоциональной нестабильности, импульсивности, эксцентричности и даже всевозможных несчастных случаях. Также присутствует аспект, который свидетельствует о возможности случайных связей, разрыва отношений и разводов.

Хейли и Джастин Бибер (фото: instagram.com/justinbieber)

"Сама Хейли вообще неконфликтная. А вот Джастин наоборот обладает повышенной конфликтностью. Более того: в его космограмме присутствует конфигурация, которую в древности называли "печать Сатаны". Это аспект затмения сознания и соблазнов. Такой человек может быстро терять способность радоваться жизни, он недоверчиво относится к окружающим, страдает хронической подозрительностью, быстро разочаровывается, проявляет придирчивость", - заявила астролог.

"Кроме того, в жизни такого человека возможны регулярные кризисные ситуации 1 раз в примерно 7 лет. В то же время, у него присутствует "Печать счастья", которая существенно смягчает действие "печати Сатаны", благодаря чему он чувствует полноту жизни, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получает расширение социальных возможностей. Он - счастливчик и любимец Фортуны. Это - одно из указаний на материальное благополучие", - добавила она.

В отношениях Хейли и Джастина, считает Соловьева, средний уровень конфликтности. Но у них не совпадают мировоззрение, ценности, планы на жизнь, нет глубокой психологической связи, хотя и они способны заботиться друг о друге, у них могут быть похожими чувство прекрасного, вкусы, привычки.

Хейли и Джастин (фото: instagram.com/justinbieber)

"Также нет полной гармонии на сексуальном уровне, но они оба полностью раскрывают себя по гендерному принципу: она - как женщина, он - как мужчина. С точки зрения убытков или выгоды эти отношения для обоих индифферентны: они оба ничего не теряют, но и не приобретают никакого серьезного состояния от этих отношений. Хейли дает Джастину "Печать счастья", выступая его "энергетическим донором", - рассказала астролог.

А Джастин в ответ дает ей так называемую "Печать несчастья", из-за чего у его избранницы может возникать ощущение чрезмерного контроля, ограничений. Ей, отмечает астролог, может казаться, что мужчина хочет дистанцироваться от нее, отторгает ее, она может чувствовать неуважение или пренебрежение к себе.

"Кроме того, у нее может появляться ощущение дискомфорта, недоверия и даже унизительности своего положения. Также она каким-то образом может зависеть от Джастина. Эта конфигурация - одно из указаний на возможное прекращение тесного общения и разрыв отношений. Обычно первым идет тот, кто дает "Печать несчастья". В данном случае - это Джастин. Интересно, что, когда они прерывали свой роман в начале 2016 года, многие объясняли это поведением именно Джастина, который никак не мог определиться со своим предыдущим романом с Селеной Гомес", - резюмировала Соловьева.