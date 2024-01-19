Джамала заспівала про друга, який загинув на війні, у новій пісні "Мій брате"

Відома українська співачка Джамала презентувала шанувальникам нову пісню. Виконавиця присвятила її своєму полеглому на війні другові. Тому робота й має красномовну назву "Мій брате".
Про це Джамала розповіла в ексклюзивному коментарі РБК-Україна (проєкт Styler).
У січні 2022 року вона втратила дуже близького друга під час повномасштабної війни в Україні, який був для неї ніби брат. Нова композиція стала присвятою всім братам і сестрам, які не встигли почути важливих речей від своїх близьких.
Співачка розповідає, що автор легко може плакати над своїм твором. Проте у втраті товариша вона не могла цього робити, аж доки написала пісню.
"Спогади про нього були настільки світлими, що якось я не могла плакати доти, поки не написала цю пісню. Уже моя улюблена співавторка Тетяна Милимко, як завжди, весь мій потік емоцій привела до ладу, і от в той момент я заплакала, але знову, якимось світлими сльозами", - ділиться емоціями виконавиця.
Бекстейдж зі зйомок відео до пісні "Мій брате" (фото: пресслужба)
На її думку, найменше, що можна зробити стосовно людей, яких ми любили та які померли, захищаючи нас, - це пам'ятати, згадувати.
"Мені це допомогло, може допоможе і вам? Напишіть їм листа", - говорить співачка.
До прем'єри Джамала представила чуттєве лірик-відео. У ньому вона пише листа. Ще однією ключовою деталлю відео є мобільний телефон. Він відіграє роль символу зв'язку та пам’яті, за допомогою якого можна зберегти важливі моменти.
Цікаво, що раніше глядачі вже бачили цю локацію у відеороботах Джамали. Таким чином команда хотіла підкреслити відвертість співачки зі своїми прихильниками.
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