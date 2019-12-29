Джамала рассказала о провокациях России во время Евровидения: это было постоянно

Джамала, которая кажется столь жизнерадостной и улыбчивой, вспомнила не самую приятную историю из своей жизни. Так, артистка рассказала о провокациях во время "Евровидения" в интервью "Светской жизни".

Хоть исполнительница и вошла в историю, как вторая победительница "Евровидения" из Украины, однако утверждает, что это было не лучшее время для участия в конкурсе.

"Моя страна была в огне. Не лучшее, наверное, было время ехать. Мне было сложно выдержать это испытание, потому что за кулисами все очень провоцировали", – поделилась исполнительница.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В частности, артистка рассказала о провокациях со стороны российских журналистов, которые назойливо ходили по пятам артистки.

"Это было постоянно, даже во время завтрака. Канал "Россия" ходил за мной, я с овсянкой, а они с микрофоном. Было действительно сложно. Я помню, что у меня одна мысль в голове: "Я должна победить". Я настроила себя так, что просто не имею права проиграть, не имею права вернуться без победы, все", - поделилась Джамала.

Ранее Джамала рассказала, что не считает Новый Год семейным праздником и предпочитает встречать его в шумной компании. Кроме того, певица повторила свой яркий образ с утренника и предстала в милом и трогательном аутфите с огромным бантом.

Также Джамала разоткровенничалась о звездных прихотях. По ее словам, при выборе концертного костюма, она должна убедиться, что в нем будет максимально комфортно выступать.