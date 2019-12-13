Помогите определиться: Джамала озадачила фанов нелегкой "стильной задачей"

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На выбор от Джамалы: серебряный, розовый и белый образы

Джамала - одна из звезд украинского шоу-бизнеса, которая с удовольствием показывает многотысячной армии поклонников свои образы. И похвастаться действительно есть чем! Джамала неоднократно повторяла, что сценические наряды она зачастую отшивает на заказ, иногда даже по своим эскизам! И конечно же, у украинских дизайнеров. Поэтому рассматривать яркие сценические образы певицы вдвойне интересней. Однако иногда сама исполнительница не может определиться с лучшим образом, обращаясь за помощью к поклонникам.

Так, на своей страничке в сети Инстаграм Джамала решила провести опрос и поинтересоваться мнением подписчиков по поводу своего стиля. Отметим, что на данный момент исполнительница колесит по всей Украине с концертом “10”. На “суд” поклонников Джа представила тройку самых ярких нарядов.

Это серебряный брючный костюм с металлическим отливом, главная изюминка которого - очень длинная бахромой на рукавах. Которая создает впечатление, словно певица парит над сценой. Еще один вау-образ - брючный костюм насыщенного розового оттенка, оригинально декорированный рюшами из органзы. А также белоснежный наряд с брюками-клеш, полупрозрачным корсетом и разлетающимся плащом. Все три наряда выглядят очень эффектно, так что выбрать лучший - сложно.

“Яке вбрання подобається найбільше? 1) Сріблясте 2) Рожеве 3) Біле Голосуй!” - призывает Джамала.

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники исполнительницы поспешили засыпать ее комментариями:

“Безумно сложно выбрать, они все очень крутые, каждый по-своему”

“Во всех Луках Вы прекрасны”

“Все божественные!”

“Вы во всем хороша!”

“1,2 - огонь! Белый наряд в сравнении кажется проще”

“Гипнотизирующая бахрома”

“Вы прекрасна всегда! И во всем!”

“Вам в усіх гарно! В усіх нарядах ви різна, цікава і неповторна! Гарного Вам дня та світлого настрою”

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала назвала топ-3 фильма для зимнего вечера.