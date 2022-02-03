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Джамала призналась, что потеряла близкого человека: "хочется плакать" (фото)

Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица Джамала сообщила печальную новость. Звезда заявила, что она потеряла очень близкого друга.

О смерти наставницы и преподавательницы по вокалу Натальи Горбатенко певица рассказала в своем Instagram.

По ее словам, Наталья была исключительным учителем, ведь она имела уникальные вокальные знания. К тому же Джамала мечтала с ней открыть вокальную школу.

"Не стало очень близкого друга, с которым можно было говорить часами обо всем. Ни в консерватории, ни после я не встречала педагога, который мог научить пению любой сложности. А она могла. Всегда буду благодарить Бога за эту встречу", – написала певица.

Звезда рассказала, что такого веселого, энергичного и вдохновляющего человека еще никогда не встречала.

Джамала потеряла близкого друга (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала добавила, что в консерватории над ними часто шутили, ведь как такими дружными могут быть учитель и ученик. Звезда много времени проводила с преподавательницей, они пели и много говорили.

"Как близкие подружки. У меня такой и не было, и не будет. Невероятно трудно. Хочется плакать. При ней совершенно нельзя было грустить. Мы смеялись и всегда-всегда много говорили, пели и снова смеялись. Невозможно представить, как вообще быть без ее", - сказала звезда.

Джамала потеряла близкого друга (instagram.com/jamalajaaa)

Также Джамала опубликовала архивные фото и отрывок из шоу "Танцы со звездами", для которого Наталья Горбатенко дала свое последнее интервью. В частности, в том выпуске певица посвятила ей номер.

Ранее мы сообщали, что Джамала впервые рассказала о сложных отношениях сыновей.

Также мы писали, что Джамала вспомнила, как получила от парня по лицу за свои откровения.

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Джамала