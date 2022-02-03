Джамала зізналася, що втратила близьку людину: "хочеться плакати" (фото)

Українська співачка Джамала повідомила сумну новину. Зірка заявила, що вона втратила дуже близького друга.
Про смерть наставниці та викладачки з вокалу Наталії Горбатенко співачка розповіла у своєму Instagram.
За її словами, Наталя була винятковим вчителем, адже вона мала унікальні вокальні знання. До того ж Джамала мріяла з нею відкрити вокальну школу.
"Не стало дуже близького друга, з яким можна було говорити годинами про все. Ні в консерваторії, ні після я не зустрічала педагога, який міг навчити співу будь-якої складності. А вона могла. Завжди буду дякувати Богові за цю зустріч", – написала співачка.
Зірка розповіла, що такої веселої, енергійної та надихаючої людини ще ніколи не зустрічала.
Джамала додала, що у консерваторії над ними часто жартували, адже як такими дружними можуть бути вчитель і учень. Зірка багато часу проводила з викладачкою, вони співали та багато говорили.
"Як близькі подружки. У мене такої й не було, й не буде. Неймовірно важко. Хочеться плакати. При ній абсолютно не можна було сумувати. Ми сміялися і завжди-завжди багато говорили, співали та знову сміялися. Неможливо уявити, як взагалі бути без неї", - сказала зірка.
Джамала втратила близького друга (instagram.com/jamalajaaa)
Також Джамала опублікувала архівні фото й уривок з шоу "Танці з зірками", для якого Наталія Горбатенко дала своє останнє інтерв'ю. Зокрема, у тому випуску співачка присвятила їй номер.
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